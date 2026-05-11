Reprezentace se před odletem na MS rozloučí s fanoušky přípravou s Kosovem

Před světovým šampionátem odehraje fotbalová reprezentace 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí, na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
Svěřenci Miroslava Koubka se před odletem do dějiště MS po dvou měsících vrátí na stadion Sparty na Letné, kde na konci března ve finále play-off prošli po výhře v penaltovém rozstřelu nad Dánskem na závěrečný turnaj. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd již krátce po postupu uvedl, že jedním z možných soupeřů je Chile, nakonec se ale FAČR dohodla s Kosovem.
„Těšíme se zpět na Letnou, kde jsme v březnu zvládli finále baráže s Dánskem i díky obrovské podpoře našich fanoušků. Stejně tak pevně věříme, že skvělá atmosféra bude na stadionu panovat i v posledním domácím přípravném utkání proti Kosovu před odletem do dějiště mistrovství světa. Zápas vnímáme jako dobrý test a možnost rozloučit se s fanoušky před cestou na MS,“ řekl Nedvěd.
Český tým se s Kosovem utká potřetí. V roce 2019 v evropské kvalifikaci nejprve prohrál v Prištině 1:2, doma pak soupeře stejným výsledkem porazil a prošel na kontinentální šampionát. Kosovu těsně unikl postup na nadcházející mistrovství světa, v březnovém finále play-off prohrálo s Tureckem 0:1.
Předprodej vstupenek začne ve středu. Lístky bude možné pořídit v pěti cenových kategoriích, a to od 190 do 890 korun. Výkop zápasu je naplánovaný na 16:00, čas však ještě musí posvětit UEFA. Hned po utkání by měl národní tým už odletět do Ameriky, kde ho bude čekat generálka na šampionát. Do mistrovství vstoupí 11. června tamního času zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
Během turnaje bude mít Koubkův výběr tréninkovou základnu v Mansfieldu u Dallasu, kam by měl zamířit po generálce v New Jersey. K jednotlivým duelům šampionátu budou reprezentanti létat, ve skupině vedle Korejské republiky nastoupí ještě v Atlantě proti Jižní Africe a v Mexiku City proti domácímu výběru.