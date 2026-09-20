Real v derby s Atléticem v deseti padl

Madridské derby ve španělské lize vyhráli fotbalisté Atlética. Ti využili vyloučení Deana Huijsena a porazili městské rivaly z Realu 2:1 a vystřídali je na druhém místě tabulky. Po třetí výhře za sebou ztrácejí svěřenci Diega Simeoneho na dosud bezchybnou Barcelonu pět bodů, Real už šest.
Zlomový okamžik madridského derby přišel v 50. minutě. Grimaldo z vlastní poloviny vyslal dlouhý míč přes obranu na Simeoneho. Ten si ho zpracoval hrudí před obráncem Realu Huijsenem, jenž prohraný souboj vykompenzoval stažením argentinského útočníka za ruku k zemi. Po kontrole u videa sudí rozhodl, že k nařízené penaltě přidá červenou kartu pro španělského reprezentanta. K penaltě se postavil obránce Grimaldo a stejně jako v 5. kole na hřišti San Sebastianu bezpečně proměnil.
Rojiblancos nepolevili a v 59. minutě se radovali z druhé, nakonec vítězné branky. Tentokrát byl útočník Simeone v roli asistenta – jeho přesný přízemní centr našel Davida, jenž se zblízka nemýlil. Real závěr zdramatizoval po Rüdigerově hlavičce, vyrovnat už nestihl. Atlético poprvé od ledna 1977 vyhrálo dvě domácí derby za sebou.
Listopadový soupeř Slavie v Lize mistrů Villarreal, jenž měl po pěti kolech jen dva body, porazil Levante 3:1 a připsal si druhou výhru. Na Pérezovu trefu z prvního dějství ještě reagoval Romero, ale na branky Moleira a Mikautadzeho už hosté odpověď nenašli. Villarreal je v neúplné tabulce osmý, Levante sedmnácté.
Výsledky 7. kola španělské ligy
Výsledky 7. kola španělské ligy
Pamplona – Vallecano 1:1 (16. Budimir – 50. Camello), Bilbao – Alavés 0:0, Celta Vigo – Santander 5:0 (78. a 90.+2 Durán, 32. H. González z pen., 43. Moriba, 69. Roman), FC Sevilla – FC Barcelona 1:3 (19. Fofana – 22., 52. a 69. Raphinha), Getafe – Málaga 1:0 (85. Azón), Atlético Madrid – Real Madrid 2:1 (53. Grimaldo z pen., 59. David – 89. Rüdiger), La Coruňa – Betis Sevilla 1:1 (87. Villares – 43. Hernández), Villarreal – Levante 3:1 (41. Pérez, 54. Moleiro, 86. Mikautadze – 42. Romero).