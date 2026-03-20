Priske: Pokud nezískáme letos trofej, bude to zklamání

Brian Priske neskrýval po porážce s Alkmaarem (0:4) velké zklamání. Připustil, že pokud Pražané nezískají žádnou trofej, bude sezonu považovat za zklamání. Motivace však prý jeho svěřencům neschází.
Sparta prohrála čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů. Ještě zkraje března hrála ve třech soutěžích, v domácím poháru ale vypadli Pražané ve čtvrtfinále na penalty s Mladou Boleslaví. Po vyřazení s Alkmaarem jim velmi reálně hrozí, že druhou sezonu po sobě zůstanou bez trofeje. V lize totiž ztrácejí na vedoucího obhájce titulu Slavii 10 bodů.
„Myslím si, že je pořád brzy se o tom (úspěšnosti v sezoně) bavit. Máte právo se na to ptát, ale pořád nám v české lize zbývají dva měsíce a devět zápasů o 27 bodů. Pokud ale nevyhrajeme žádnou trofej v sezoně, bude to zklamání,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Dán.
Sparta neprožívá povedený březen. „Rozhodně je zklamání, že jsme vypadli v domácím poháru a že jsme nepostoupili do čtvrtfinále Konferenční ligy. Je to ale evropská soutěž, nemůžete čekat, že jen tak postoupíte, i když jsme se netajili touhou a ambicemi a od začátku jsme tvrdili, že chceme dojít co nejdál. A pokud možno až do Lipska (do finále). Dali jsme do toho všechno, snažili jsme se. Porážka 0:4 ale bolí,“ řekl Priske.
„Odehráli jsme šest dobrých utkání v předkole, dalších šest v ligové fázi, kde jsme skončili čtvrtí. Vypadli jsme s velmi dobrým nizozemským soupeřem, který má dvakrát větší hodnotu kádru než my. Rozdíl mezi námi byl příliš velký, to bolí. Bavit se ale o celé sezoně je podle mě zatím předčasné, chvíli bych počkal,“ podotkl.
Pražany nyní čeká dlouhá reprezentační pauza, v lize nastoupí až 5. dubna. V tabulce se musejí dívat i za sebe, Plzeň na ně ztrácí šest bodů. „Doufám, že hráče nebude těžké motivovat, protože máme před sebou devět velkých zápasů. Musíme bojovat o titul až do konce, dokud bude šance,“ uvedl bývalý dánský reprezentant.