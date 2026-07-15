Postoupí do finále Messiho Argentina, nebo Kaneova Anglie?

Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Převáží misky fotbalového osudu na stranu Argentiny, či Anglie? Jihoamerický celek se pokusí udržet dosavadní stoprocentní bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Naproti tomu Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Souboji dodává na výbušnosti i rivalita obou zemí táhnoucí se již od 80. let. Přímý přenos utkání sledujte od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Anglie na turnaji pětkrát zvítězila a jednou remizovala, ve čtvrtfinále udolala Norsko 2:1 po prodloužení. Argentinci nedokázali v základní době rozhodnout dva ze tří zápasů vyřazovací fáze, až po 120 minutách minule porazili Švýcarsko 3:1 a v předchozím průběhu také Kapverdy 3:2. Mezitím v osmifinále po velkém obratu z 0:2 na 3:2 i díky gólu lídra střelecké tabulky Lionela Messiho přešli přes Egypt. Se 17 brankami mají nejlepší útok na turnaji a jediná trefa jim chybí k vyrovnání svého maxima z jednoho šampionátu.
Angličané se představí v semifinále MS počtvrté, uspěli jen v roce 1966, kdy na domácí půdě získali své jediné zlato na velkých turnajích. Na posledních dvou evropských šampionátech pokaždé prohráli ve finále.
„Je před námi obrovský zápas. Stojí proti nám úřadující šampioni, jsme připraveni na cokoliv, ať už se rozhodne v 90 minutách, 120 minutách, nebo v penaltách. Necháme na hřišti všechno, abychom vybojovali postup do finále,“ řekl novinářům anglický brankář Jordan Pickford.
Argentinci vyhráli všech pět předchozích semifinále, v nichž se představili. Pokud stoprocentní bilanci udrží, budou v neděli usilovat o to, aby jako teprve třetí země v historii MS obhájili zlato. Na světovém šampionátu 12 zápasů po sobě vyhráli, Anglie nenašla přemožitele v posledních 17 soutěžních duelech.
Přidá Messi druhý světový titul?
Jihoamerický gigant bude znovu spoléhat na kapitána Messiho. Devětatřicetiletý kanonýr skóroval v pěti z šesti zápasů na probíhajícím turnaji a s osmi góly vede střeleckou tabulku šampionátu společně s Francouzem Kylianem Mbappém. V čele historického pořadí má na kontě 21 branek.
Legendární útočník odehrál v reprezentačním dresu už 205 utkání, proti Angličanům se ale postaví poprvé. „Bude to zajímavé i z tohohle důvodu. Hrát proti Anglii je samozřejmě výjimečné, protože je to velmoc. Navíc to bude v semifinále. Pokusíme se vyrukovat v co nejlepší formě, abychom byli znovu konkurenceschopní,“ prohlásil Messi.
Angličané věří, že osminásobného držitele Zlatého míče zastaví. „Během kariéry přispěl k tolika gólům a je skvělé, že po tak dlouhé době, co jsem ho sledoval jako fanoušek, se proti němu konečně postavím. Nemůžeme ale mluvit jen o Messim, celkově jsou dobrý tým. V našem kádru však máme tolik schopností především směrem dopředu, že je těžké nás zlomit,“ uvedl Pickford.
Historické křivdy
Angličané v posledním měření sil s Argentinci v listopadu 2005 zvítězili v přípravě 3:2 a prohráli jen tři ze 14 vzájemných duelů. Dvě porážky ale utrpěli na světových šampionátech. V roce 1998 vypadli v osmifinále po penaltovém rozstřelu, o 12 let dříve neuspěli ve čtvrtfinále v jednom z nejslavnějších zápasů historie (1:2).
Legendární Diego Maradona tehdy nejprve otevřel skóre rukou, kterou však rozhodčí neodpískal, a poté zvýšil po úchvatném sólu přes 60 metrů. V roce 1982 se Argentina s Británií dostaly do politického střetu o Falklandy, napětí mezi zeměmi přerostlo v krátký válečný konflikt.
„Čeká nás fotbalový zápas, tečka. Nic víc v tom není. Nehledejme v tom nic jiného. Budeme hrát zápas proti výbornému národnímu týmu, který má skvělého trenéra, jehož si velmi vážím a obdivuji,“ řekl argentinský kouč Lionel Scaloni na adresu německého trenéra Angličanů Thomase Tuchela.
Angličané budou stále postrádat obránce Jarella Quansaha, který si odpyká druhou část trestu za vyloučení v osmifinále. Start několika hráčů je nejistý, s doznívající nemocí zápolí záložník Declan Rice.