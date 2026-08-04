Plzeň je blíž duelu s Crvenou zvezdou

Hapoel Beer Ševa v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů zdolal doma 1:0 Crvenu zvezdu Bělehrad. Poražený z dvojzápasu se střetne ve 4. předkole Evropské ligy s Viktorií Plzeň. Odvety jsou na programu za týden.
Beer Ševa rozhodla v 38. minutě, kdy Ahmed potrestal nepřesnou rozehrávku hostů. Izraelskému celku zkomplikoval situaci po hodině hry Baltaxa kuriózním vyloučením. Nejprve po jeho faulu poskytl rozhodčí soupeři výhodu, během které Baltaxa ostře zastavil unikajícího hráče Crvene zvezdy. Viděl tak dvě žluté karty naráz, ani přesilovka ale hostům nepomohla.
Podobně jako Plzeň čeká na možného soupeře i Hradec Králové, který ale ještě musí ve 3. předkole Evropské ligy přejít přes favorizovaný Besiktas Istanbul. Pokud by se mu to podařilo, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas, který je po debaklu 0:5 na hřišti Dinama Záhřeb blízko vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů.
Výsledky úvodních utkání 3. předkola Ligy mistrů
Výsledky úvodních utkání 3. předkola Ligy mistrů
Mistrovská část:
Mjällby (Švéd.) – Slovan Bratislava 1:2 (0:0), Ararat-Armenia (Arm.) – Celje (Slovin.) 2:1 (1:1), Levski Sofia – Almaty (Kaz.) 1:0 (0:0), Hapoel Beer Ševa (Izr.) – Crvena zvezda Bělehrad 1:0 (1:0), Dinamo Záhřeb – Žalgiris Kaunas (Lit.) 5:0 (2:0).
Nemistrovská část:
Sparta Praha – Olympique Lyon 2:1 (0:1), Olympiakos Pireus – Nijmegen (Niz.) 0:0, Saint-Gilloise (Belg.) – Bodö/Glimt (Nor.) 3:3 (2:2).