Tisíce policistů v ulicích Paříže. Maročané to mohou brát jako zápas dvou civilizací, upozorňuje Šmíd

Ve Francii žije početná marocká menšina, která při podobných příležitostech často vychází do ulic. Zadrženy byly desítky lidí už po postupu Maroka do semifinále. "Bylo to nejen v Paříži, ale nepokoje se objevily i v Lille, Nice či Marseille," říká zpravodaj ČT ve Francii Šmíd.

Předtím zase nepokoje zažila belgická a nizozemská města, když Maroko zvítězilo v základní skupině MS nad Belgií.

"Bezpečnostní opatření jsou mimořádná. Výhodou je, že nejsou fanouškovské zóny. V Paříži nebudou, i když někteří starostové to hodlají porušit. Je mobilizováno na deset tisíc policistů. Dokonce bylo vyžádáno, aby slavná třída Champs-Élysées byla uzavřena, čemuž nebylo vyhověno. V Paříži je ale velmi mrazivý den, z toho důvodu by tam mohlo být méně lidí, než je očekáváno," tvrdí Šmíd.