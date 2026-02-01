Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad oslabeným Vallecanem v dramatickém závěru. Mbappé rozhodl zápas v nastavení z penalty. Bílý balet vyhrál ve španělské lize pošesté v řadě a na vedoucí Barcelonu ztrácí bod.
Mbappé zařídil výhru Realu Madrid v závěru zápasu
Real brzy přišel o Bellinghama, který nuceně odstoupil už po 10 minutách kvůli svalovému zranění. O pět minut později svěřence Álvara Arbeloy poslal do vedení Vinícius Júnior, jenž v La Lize skóroval poprvé od začátku října. Brazilec se trefil po povedeném obstřelu na vzdálenější tyč i s přispěním břevna. Hosté vyrovnali zkraje druhého poločasu, kdy po Garcíově přiťuknutí hlavou přestřelil gólmana Courtoise útočník de Frutos.
Po hodině hry mělo velkou šanci Vallecano, jenže krajní obránce Ratiu v samostatném úniku selhal a Courtoise nepřekonal. Pět minut nato mohl Realu vrátit vedení Mbappé, jenž obešel gólmana Batallu, ale nastřelil jen břevno odkryté branky. V 80. minutě byl vyloučen hostující záložník Ciss. Mistr Afriky se Senegalem ve snaze vypíchnout míč surově došlápl na kotník Ceballose a obdržel druhou červenou kartu v sezoně.
Real mohl rozhodnout pět minut před koncem, ale hlavičkový pokus Camavingy orazítkoval pouze tyč. Vítězná branka přišla až v dlouhém nastavení. Mendy si levou nohou ukopl míč a pravou jej promáchl, přičemž zasáhl střídajícího Díaze do břicha. Dvanáctou penaltu v sezoně Mbappé proměnil ranou k tyči. Hosté po druhé žluté kartě dohrávali v devíti a proti Realu neuspěli posedmé v řadě.
Betis Sevilla otočil zápas proti Valencii a zvítězil 2:1. Střídající Fornals se postaral o vítěznou branku dvě minuty před koncem, jehož první střelu obrana Valencie zblokovala, ale na následnou dorážku nedosáhl ani brankář Dimitrievski.
Betis zvítězil v pátém soutěžním utkání v řadě a v ligové tabulce se posunul na páté místo o skóre před Espaňol. Valencie je patnáctá s dvoubodovým náskokem na sestupové pásmo, v němž však mají Levante i Mallorca zápas k dobru.
Výsledky 22. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 22. kola španělské fotbalové ligy
Real Madrid – Vallecano 2:1 (15. Vinícius Júnior, 90.+10 Mbappé z pen. – 49. de Frutos), Betis Sevilla – Valencie 2:1 (23. Ávila z pen., 88. Fornals – 20. Rioja).