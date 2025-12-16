Fotbal

Mbappé na PSG vysoudil půldruhé miliardy


16. 12. 2025Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Paris St. Germain musí svému bývalému útočníkovi Kylianu Mbappému podle rozhodnutí soudu zaplatit 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) za dlužnou mzdu a bonusy.

Představitelé PSG v prohlášení sdělili, že se budou verdiktem soudu řídit a zároveň si vyhrazují právo na odvolání. „Paris St. Germain vždy jednal v dobré víře a čestně a bude v tom pokračovat. Klub se nyní dívá do budoucnosti založené na jednotě a kolektivním úspěchu a přeje hráči vše nejlepší do jeho další kariéry,“ uvedl francouzský velkoklub.

Mbappé od klubu požadoval 55 milionů eur jako dlužnou mzdu. Kapitán francouzské reprezentace loni v létě přestoupil do Realu Madrid po vypršení smlouvy zadarmo. Podle jeho zástupců mu PSG dlužil tříměsíční mzdu a část bonusů za předchozí prodloužení smlouvy.

Klub se odvolával na ústní dohodu s hráčem, podle níž se Mbappé těchto peněz vzdal, když s ním chtěl PSG prodloužit kontrakt znovu. Údajně tehdy souhlasil s tím, že si nebude sumu nárokovat, pokud ho Pařížané pustí po sezoně zadarmo.

Mbappému dala za pravdu Francouzská ligová asociace i její odvolací komise. Klub ale prohlásil, že se jejím rozhodnutím řídit nebude, a případ skončil u soudu, kde úřadující vítěz Ligy mistrů neuspěl.

„S usnesením soudu jsme spokojeni. Dalo se to očekávat vzhledem k tomu, že mzdy nebyly vyplaceny,“ uvedla Mbappého právní zástupkyně Frédérique Cassereauová.

