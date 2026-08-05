Fenerbahce Istanbul zdolalo Štýrský Hradec a je blíže případnému duelu se Spartou

Hráči Fenerbahce Istanbul porazili v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů Sturm Štýrský Hradec 2:0. Jsou tak blíže případnému duelu s pražskou Spartou. Góly dali brazilský záložník Talisca a anglický útočník Mason Greenwood.
Fenerbahce využilo bouřlivé domácí prostředí a oba góly vstřelilo již do přestávky. Talisca převzal kolmou přihrávku od Aktürkoglua, zbavil se dvou strážců a nekompromisně zakončil. Greenwood se prosadil nečekanou prudkou střelou z 20 metrů.
Turečtí vicemistři z posledních pěti sezon mají v kádru řadu hvězd, brankáře Edersona, záložníka Marca Asensia nebo stopera Milana Škriniara v létě doplnily nové posily obránce Nathan Aké a kanonýr Greenwood. Istanbulský velkoklub ve 2. předkole přešel přes polský Górnik Zabrze.
I Štýrský Hradec obsadil v minulém ročníku domácí soutěže druhé místo. Ve 2. předkole si přesvědčivě poradil se skotskými Hearts po výsledcích 4:0 doma a 2:0 venku.
Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18., nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné.
Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Mistrovská Slavia má účast v ligové fázi Ligy mistrů jistou, díky zisku domácího titulu do ní postoupila přímo.