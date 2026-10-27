Slavia ukončila sérii bez výhry, Liberec poslal do čtvrtfinále Mašek

Liberec a Slavia postoupily jako první do čtvrtfinále domácího poháru. Pražané porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry. Dvě branky vstřelil Mubarak Suleiman, další přidali Wiktor Nowak z penalty a David Jurásek. Liberec udolal Teplice 1:0, gól dal v prvním poločase Lukáš Mašek.
Zbrojovka na začátku září utrpěla v ligovém zápase v Edenu vysokou porážku 0:4. Slavia byla jasným favoritem tím spíše, že trenér brněnského týmu Svědík nechal v základní sestavě z posledního ligového utkání s Bohemians 1905 pouze Vedrala a deset hráčů vyměnil.
První velkou šanci měl hostující Kanakimana. Neproměnil ji a pak už zápas ovládli Pražané. Skóre otevřel tečí Zimova centru zblízka Suleiman, těsně před přestávkou po ruce Granečného proměnil Nowak pokutový kop. Polský kanonýr nastoupil nezvykle v útoku.
Ve druhém poločase pojistil postup Jurásek, odchovanec Zbrojovky dal svému bývalému týmu gól i ve druhém vzájemném zápase v sezoně. V závěru se ještě podruhé v zápase trefil Suleiman a zařídil tak reprízu výsledku zářijového ligového duelu obou soupeřů.
Teplický trenér Frťala ve srovnání se sobotním bezbrankovým duelem s Artisem Brno vyměnil celou základní jedenáctku. Liberec byl svěží, ligový zápas s ostravským Baníkem mu odpadl, a tak kouč Fodrek poslal na hřiště kompletnější sestavu.
Ve 28. minutě otevřel skóre Mašek a ukončil dlouhé čekání Liberce na vstřelení gólu. Slovan v soutěžním zápase naposledy skóroval 15. září při pohárové výhře 2:0 ve Vlašimi, od té doby vyšel ve třech ligových kolech střelecky naprázdno.
Slovan poprvé nastoupil v nové alternativní sadě dresů ve zlaté barvě, která odkazuje na zlatého lva ve znaku města Liberce. Nastupoval v nich už v sezoně 2011/12, ve které potřetí v historii získal mistrovský titul.
Po přestávce měli šance oba soupeři, ale skóre se už nezměnilo. Domácí tak zlomili komplex z neoblíbeného soupeře. V druhém ligovém kole mu U Nisy ve dvojnásobném oslabení podlehli 0:1 a v posledních 10 vzájemných duelech ho jen jednou porazili.
Osmifinále je posledním kolem, které se odehraje na podzim. Finále bude v květnu hostit stadion v Hradci Králové, celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.
Výsledky osmifinále MOL Cupu
Výsledky osmifinále MOL Cupu
Slovan Liberec – FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 28. Mašek. Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Antoníček – Adam (video).
Liberec: Koubek – Hodouš, Hůlka, Mikula, Kayondo – Masopust, Lexa (66. Stránský) – Dulay (82. Marsetič), Kušej (90.+2 Sychra), Basiladze (66. Mikulenka) – Mašek. Trenér: Fodrek.
Teplice: Lichtenberg – Auta (60. Hopi), Jakubko, Takács, Pech, Harušťák – Bílek, Jukl (77. D. Mareček), Náprstek (68. Zlatohlávek) – Badamosi (60. Pulkrab), Krejčí (60. Radosta). Trenér: Frťala.
Slavia Praha – Zbrojovka Brno 4:0 (2:0)
Branky: 28. a 85. Suleiman, 45.+3 Nowak z pen., 63. Jurásek. Rozhodčí: Trska – Kubr, Váňa – Orel (video).
Slavia: Domčak – Vlček, Zima, Konečný – Suleiman (86. Potměšil), Moses (77. Diakité), Sadílek, Jurásek (77. Isife) – Ayaosi (46. Kačor), Nowak (77. Chytil), Šturm (77. Kubiak). Trenér: Trpišovský.
Zbrojovka: Prodělal – Hunal (58. Klíma), Vedral, Kaká – Kanakimana, Čavoš (83. Janetzký), Zmrhal (67. Langer), Granečný – Vaníček (67. Penxa), Ezeh (67. Vašulín), Soliu (67. Vachoušek). Trenér: Svědík.