Po necelých osmi měsících končí u fotbalistů Realu Madrid trenér Xabi Alonso. Španělský klub se na předčasném ukončení angažmá dohodl se čtyřiačtyřicetiletým koučem den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou. Mužstvo převzal Álvaro Arbeloa.
Na lavičce Realu Madrid skončil trenér Alonso, tým převzal Arbeloa
„Xabi Alonso bude mít vždy přízeň a obdiv všech fanoušků, protože je legendou Realu Madrid a vždy reprezentoval hodnoty našeho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovem,“ uvedl španělský velkoklub v prohlášení na adresu někdejšího záložníka.
Alonso přišel do Realu na konci května po vydařeném angažmá v Leverkusenu, velká očekávání ale nenaplnil. Pod velkým tlakem byl už na konci podzimu po sérii nepřesvědčivých výsledků.
V neděli Real podlehl ve finále Superpoháru Barceloně 2:3, v ligové tabulce ztrácí na katalánského rivala z druhého místa čtyři body.
Bývalý obránce Arbeloa, jenž dosud trénoval rezervní tým, se funkce ujme s okamžitou platností a premiéru na lavičce absolvuje už ve středu. Real čeká osmifinálový duel Španělského poháru na hřišti druholigového Albacete.