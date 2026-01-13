Fotbal

Kovář se natrvalo stěhuje do Eindhovenu, PSV uplatnilo opci


Matěj Kovář mění hostování v přestup. Nizozemské PSV Eindhoven, ve kterém od léta hostoval z Leverkusenu, na českého brankáře uplatnilo opci. Český reprezentant podepíše s lídrem Eredivisie smlouvu na čtyři a půl roku.

Pětadvacetiletý Kovář se po příchodu do PSV stal jasnou jedničkou týmu a dosud odchytal 26 soutěžních zápasů. V úvodu angažmá vybojoval s mužstvem nizozemský Superpohár. I jeho zásluhou navíc Eindhoven míří za obhajobou nizozemského titulu. Eredivisii vede už o 13 bodů před Feyenoordem Rotterdam. V Lize mistrů bojuje o postup do vyřazovací fáze.

