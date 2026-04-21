Jablonec si po osmi letech zahraje o domácí pohárovou trofej

Jablonec zdolal Mladou Boleslav 1:0 a po osmi letech je ve finále domácího poháru. Semifinále rozhodl v prvním poločase Lamin Jawo. Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v soutěži po triumfech v letech 1998 a 2013. Ve finále 20. května v Hradci Králové vyzvou buď Karvinou, nebo Ostravu.
Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.
Jablonec jako jediný ze semifinalistů hraje o evropské poháry i v nejvyšší soutěži. Pokud by skončil do čtvrtého místa a zároveň ovládl MOL Cup, prošel by do pohárů i pátý celek z ligy.
Domácí začali velmi aktivně a v úvodní čtvrthodině hosty tlačili. Z řady rohů ale nic nevytěžili, s Nebylovou střelou si poradil brankář Floder.
V 33. minutě vytěsnil Singhatehovu hlavičku na roh, z něj se už ale Jablonečtí prosadili. Jawo si naběhl na přední tyč na Novákův centr a hlavou poslal svůj tým do vedení.
Navýšit náskok mohl Singhateh, jenže těsně z úhlu minul. Kvůli zranění ho pak ještě v úvodním dějství nahradil Alégué.
Také po změně stran hrozil především Jablonec. V 73. minutě Jawo skóroval podruhé, kvůli ofsajdu však byla jeho radost předčasná. Domácí už těsný výsledek uhlídali, v závěru ještě Alégué zakončil vedle tyče.
Mladá Boleslav, které v lize patří 12. místo, za celý zápas domácího gólmana Hanuše výrazněji neprověřila. I kvůli tomu na čtvrté pohárové finále nedosáhla, a nenaváže tak na triumfy z let 2011 a 2016.
Jablonec oplatil Středočechům únorovou ligovou prohru 0:3 na jejich hřišti a porazil je ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.
Výsledky semifinále českého fotbalového poháru
FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Branka: 34. Jawo. Rozhodčí: Berka – Vlček, Váňa – Radina (video). ŽK: Zorvan – Karafiát, Králik. Diváci: 3827.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla, Okeke (88. Souček), Sobol – Zorvan (81. Sedláček) – Jawo (81. Chramosta), Singhateh (45. Alégué, 88. Puškáč). Trenér: L. Kozel.
M. Boleslav: Floder – Karafiát, Králik, Hybš – Kostka (63. Lehký), Macek (75. Zíka), Pech, Šubert – Langhamer (46. Kolářík), John (63. Ševčík) – Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.