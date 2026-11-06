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Fotbal

Hamburk jasně porazil oslabený Mönchengladbach


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Hamburku porazili v předehrávce 9. kola německé ligy Mönchengladbach 3:1. Souboj týmů z chvostu tabulky rozhodl devatenáctiletý Nandja. Oslabená Borussia prohrála v lize posedmé a zůstala v tabulce poslední. Hamburk se díky čtvrté výhře v sezoně odpoutal od sestupových příček.

Zatímco v minulé sezoně oba vzájemné ligové střety skončily bezbrankovou remízou, tentokrát fanoušci na gól nemuseli čekat dlouho. Muheim přízemní střelou z dálky propálil brankáře už v 11. minutě. Švýcarský záložník se prosadil potřetí v sezoně, nastoupil přitom teprve k pátému utkání.

Mönchengladbach do konce první půle stihl vyrovnat. Scallyho skákavou střelu do brány protečoval Hack. Krátce po začátku druhého poločasu ale hostům zkomplikoval zápas stoper Itakura. Nešetrně stáhl k zemi rozeběhnutého Gronbaeka a po druhé žluté kartě ho rozhodčí vyloučil.

O deset minut později využil přesilovku Nandja a Hamburku vrátil vedení. Devatenáctiletý obránce se v nejvyšší německé soutěži trefil poprvé. Výhru pojistil krásnou střelou zpoza vápna do horního pravého růžku Gronbaek.

Výsledky 9. kola německé fotbalové ligy

Hamburk – Mönchengladbach 3:1 (11. Muheim, 59. Nandja, 70. Gronbaek – 44. Hack)

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