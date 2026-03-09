Slavia v derby přehrála Spartu, znamená to tedy, že o titulu je rozhodnuto? A co se stalo, že hosté v Edenu ve druhé půli prakticky odpadli? Nejen to rozebírá nový díl Fotbal fokus podcastu s Petrem Neradem a Ondřejem Nováčkem.
Fotbal fokus podcast: Je v lize hotovo? Na klíčový krok k titulu byla Sparta slabá
Derby, které může rozhodnout o titulu. A také o náladě ve dvou největších českých klubech. Nejnovější epizoda podcastu Fotbal Fokus na ČT sport rozebírá zápas mezi Spartou a Slavií do posledního detailu – od taktiky přes rozhodčí až po emoce v útrobách stadionu. A padá v ní i několik velmi ostrých soudů.
Host Petr Nerad jde rovnou k věci. Podle něj může být po víkendu prakticky rozhodnuto: „Pokud Slavia vyhraje, stane se mistrem. Desetibodový náskok je v tom rozpoložení obou týmů strašně těžko dohnatelný.“ A derby? To podle něj nabídlo typickou směs emocí, tvrdých soubojů a rozkouskované hry. „Děje se toho hodně, ale fotbal pláče,“ popsal první poločas.
Zásadní moment přišel po přestávce. Slavia přidala, Sparta naopak zmizela ze hřiště. „Nechápu, co se stalo ve druhé půli. Sparta se začala bát,“ říká Nerad a přidává další tvrdé hodnocení: „Takhle se tým, který chce vyhrát titul, opravdu nechová.“
Klíčovou postavou byl podle něj Tomáš Chorý, který dvěma góly a asistencí derby ovládl. „Dva plus jedna v derby se nestává každý týden. Tomáš Chorý je game changer Slavie,“ zdůrazňuje.
Podcast ale řeší i další témata – od výkonu rozhodčího Volka přes kontroverzní momenty až po incident v útrobách stadionu, kde měl fyzioterapeut Slavie kopnout Jana Kuchtu. „Tohle si prostě nemůžeš dovolit. Je to totální zkrat,“ zaznívá jasně.
Debata pak míří i za hranice derby: k evropským ambicím Sparty, formě reprezentantů nebo boji o záchranu, který podle Nerada může být ještě dramatičtější než souboj o titul. „Dole to bude řežba do posledního kola.“
Celý díl Fotbal Fokus podcastu tak nabízí nejen detailní rozbor derby, ale i širší pohled na aktuální dění v českém fotbale.
