Domácí USA vstoupí do šampionátu duelem s Paraguayí, Kanada zahájí proti Bosně a Hercegovině

Fotbalisté Kanady jako druhý ze tří hostitelů rozehrají mistrovství světa, v pátek je od 21:00 v Torontu čeká Bosna a Hercegovina. Země javorového listu bude při třetí účasti na světovém šampionátu usilovat o první vítězství, všech šest předchozích zápasů prohrála. Utkání Spojených států amerických s Paraguayí otevře na mistrovství světa program skupiny D. Výkop je naplánován na sobotu 03:00 SELČ. Zápas vysíláme na ČT sport a ČT sport Plus i se zahajovacím ceremoniálem od 1:40.
USA jsou na 17. místě světového žebříčku nejvýše postaveným týmem skupiny D, zatímco Paraguay (41.) nejníže umístěným. Ve skupině je doplňuje Austrálie a Turecko, které odehrají duel až v neděli v 6:00 SELČ.
Spojené státy mají proti Jihoameričanům třízápasovou vítěznou sérii, včetně listopadového vítězství 2:1 v přípravě. Soupeři se utkali na prvním mistrovství světa v roce 1930 v zápase, který vyhrály USA.
Oporami domácího týmu jsou ofenzivní hráči Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milán) a Folarin Balogun (Monako), slabinou je defenziva. USA udržely v minulých 13 zápasech pouze jednou čisté konto a v posledních čtyřech utkáních inkasovaly 11 gólů.
„Řekl jsem klukům, že domácí šampionát je příležitost, která se naskytne jednou za kariéru. S tím přichází větší očekávání, větší tlak, ale zároveň si to musíme užít. Nikdo na nás neklade větší očekávání ani tlak než my sami. Tak by to mělo být,“ uvedl kapitán Tim Ream.
Paraguay se vrací na MS poprvé od prohry s pozdějším šampionem Španělskem ve čtvrtfinále v roce 2010.
„Vím, co naše země cítí. Vím, jaké bylo 16 dlouhých let čekání, frustrací, zlomených srdcí, kleteb a sledování mistrovství světa v televizi,“ řekl trenér Gustavo Alfaro.
„Nebudu po žádném Paraguayci žádat racionální přístup. Ne, právě naopak. Jsme připraveni bojovat, dát do toho srdce a nechat na hřišti všechno.
Kanada touží po první výhře na MS
Domácí se v úvodním utkání nejspíš budou muset obejít bez kapitána Alphonse Daviese. Obránce Bayernu Mnichov se zranil počátkem května a od té doby nehraje, do skupinových bojů by ale měl zasáhnout.
„Máme velkou motivaci, aby se uzdravil a dali jsme mu šanci na turnaji nastoupit. S lékařským týmem pro to děláme všechno jako Alphonso sám. Díky němu máme lepší pocit, než když jsme byli bez něj,“ uvedl trenér Jesseho Marsche, který předloni obsadil s mužstvem na mistrovství Jižní Ameriky čtvrté místo.
Bosna a Hercegovina postoupila na šampionát z březnového play-off, stejně jako Češi zvládla v obou zápasech penaltový rozstřel. Nejprve uspěla ve Walesu a poté doma zdolala Itálii.
Balkánská země se na vrcholné světové akci představí podruhé, před 12 lety v Brazílii vypadla ve skupině. Tehdy u toho nechyběl ani někdejší útočník Teplic nebo Ústí nad Labem Edin Džeko, který bude na nadcházejícím turnaji pátým nejstarším hráčem.
„Jsme rádi, že jsme zpět. Švýcarsko je favoritem skupiny, zbytek z nás bude v podstatě bojovat o druhé nebo třetí místo,“ prohlásil čtyřicetiletý kanonýr.
Ke gólům mu na šampionátu mají pomoci i speciální kopačky ve stylu modro-žluto-bílé vlajky jeho vlasti, doplněné hvězdami a jeho jménem. V kádru Bosny nechybí ani liberecký záložník Ermin Mahmič.
V sobotu rozehrají turnaj i zbylé dva týmy ve skupině B, pořadatel minulého šampionátu Katar narazí v kalifornské Santa Claře na Švýcarsko. Duel je na programu od 21:00 SELČ. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.