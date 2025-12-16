Navázal na triumf ve Zlatém míči a má další prestižní trofej. Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant s Paris St. Germain vyhrál Ligu mistrů a v září opanoval zmíněný Zlatý míč. Dembélé v hlasování porazil svého krajana Kyliana Mbappého z Realu Madrid a španělskou hvězdu Lamina Yamala z Barcelony.
Dembélé se stal fotbalistou roku FIFA. Nejlepším trenérem je Enrique
Nejlepším trenérem byl poprvé zvolen španělský kouč Luis Enrique, rovněž květnový vítěz Ligy mistrů s PSG. Stejnou vítězku jako při Zlatém míči má i ženská kategorie, již potřetí za sebou vyhrála Španělka Aitana Bonmatíová z Barcelony. FIFA slavnostně zveřejnila výsledky ankety v Dauhá.
Rekordmanem ankety je argentinský kanonýr Lionel Messi, který zvítězil osmkrát. Letos federace udělila ocenění za dosažené úspěchy mezi 11. srpnem 2024 a 2. srpnem 2025. V anketě volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem.
Dembélé na pomyslném trůnu vystřídal Viníciuse Júniora z Realu Madrid, který se tentokrát nedostal ani do jedenáctičlenného užšího výběru. Mistr světa s Francií z roku 2018 ve sledovaném období dopomohl Paris St. Germain ke čtyřem trofejím, z nichž jednoznačně nejcennější je premiérový triumf v Lize mistrů.
Výborné výkony v Lize mistrů
Při finálovém vítězství 5:0 nad Interem Milán zaznamenal dvě asistence, v úvodním semifinále na stadionu Arsenalu rozhodl jediným gólem o klíčové výhře 1:0. Dembélé zakončil minulý ročník Ligy mistrů s bilancí osmi branek a šesti přihrávek, k francouzskému titulu přispěl 21 trefami a byl lídrem tabulky kanonýrů soutěže. V létě s PSG došel do finále mistrovství světa klubů, v němž překvapivě zvítězila Chelsea 3:0.
„Chci poděkovat všem svým spoluhráčům. Jen to dokazuje, že tvrdá práce se vyplácí. Byl to pro mě opravdu fantastický rok – jak z osobního pohledu, tak z toho týmového. Doufám, že příští rok se sem budu moci vrátit,“ řekl na pódiu v Dauhá Dembélé, kterého s francouzskou reprezentací čeká v létě mistrovství světa. Ve středu se PSG představí v Kataru ve finále Interkontinentálního poháru proti Flamengu.
Také trenér Enrique navázal na prvenství z ankety Zlatý míč. Pětapadesátiletý bývalý španělský reprezentant ve finálové trojici mezi kouči porazil Němce Hansiho Flicka z Barcelony a Nizozemce Arneho Slota z Liverpoolu.
Mezi ženami ovládla trenérskou kategorii Nizozemka Sarina Wiegmanová, která v létě dovedla Angličanky k obhajobě titulu mistryň Evropy. Brankářem roku je gólman Manchesteru City Gianluigi Donnarumma. Šestadvacetiletý italský reprezentant v minulé sezoně na jaře rovněž pomohl Paris St. Germain k vítězství v Lize mistrů.
O gól roku se postaral argentinský křídelník Santiago Montiel. Šestadvacetiletý krajní hráč se v květnovém utkání za Independiente blýskl povedenými „nůžkami“ zpoza pokutového území. Puskásovu cenu za nejhezčí gól roku podruhé za sebou vyhrál Argentinec, minule zvítězil Alejandro Garnacho.
V ideální jedenáctce figuruje hned šestice hráčů, která pomohla PSG k triumfu v Lize mistrů. Vedle Dembélého a Donnarummy jsou jimi obránci Ašraf Hakimí, Willian Pacho a Nuno Mendes a středopolař Vitinha. Výběr doplňují stoper Virgil van Dijk, záložníci Pedri, Cole Palmer a Jude Bellingham a útočník Yamal.