Fotbal

Dembélé se stal fotbalistou roku FIFA. Nejlepším trenérem je Enrique


16. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Navázal na triumf ve Zlatém míči a má další prestižní trofej. Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant s Paris St. Germain vyhrál Ligu mistrů a v září opanoval zmíněný Zlatý míč. Dembélé v hlasování porazil svého krajana Kyliana Mbappého z Realu Madrid a španělskou hvězdu Lamina Yamala z Barcelony.

Nejlepším trenérem byl poprvé zvolen španělský kouč Luis Enrique, rovněž květnový vítěz Ligy mistrů s PSG. Stejnou vítězku jako při Zlatém míči má i ženská kategorie, již potřetí za sebou vyhrála Španělka Aitana Bonmatíová z Barcelony. FIFA slavnostně zveřejnila výsledky ankety v Dauhá.

Rekordmanem ankety je argentinský kanonýr Lionel Messi, který zvítězil osmkrát. Letos federace udělila ocenění za dosažené úspěchy mezi 11. srpnem 2024 a 2. srpnem 2025. V anketě volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem.

Dembélé na pomyslném trůnu vystřídal Viníciuse Júniora z Realu Madrid, který se tentokrát nedostal ani do jedenáctičlenného užšího výběru. Mistr světa s Francií z roku 2018 ve sledovaném období dopomohl Paris St. Germain ke čtyřem trofejím, z nichž jednoznačně nejcennější je premiérový triumf v Lize mistrů.

Výborné výkony v Lize mistrů

Při finálovém vítězství 5:0 nad Interem Milán zaznamenal dvě asistence, v úvodním semifinále na stadionu Arsenalu rozhodl jediným gólem o klíčové výhře 1:0. Dembélé zakončil minulý ročník Ligy mistrů s bilancí osmi branek a šesti přihrávek, k francouzskému titulu přispěl 21 trefami a byl lídrem tabulky kanonýrů soutěže. V létě s PSG došel do finále mistrovství světa klubů, v němž překvapivě zvítězila Chelsea 3:0.

„Chci poděkovat všem svým spoluhráčům. Jen to dokazuje, že tvrdá práce se vyplácí. Byl to pro mě opravdu fantastický rok – jak z osobního pohledu, tak z toho týmového. Doufám, že příští rok se sem budu moci vrátit,“ řekl na pódiu v Dauhá Dembélé, kterého s francouzskou reprezentací čeká v létě mistrovství světa. Ve středu se PSG představí v Kataru ve finále Interkontinentálního poháru proti Flamengu.

Také trenér Enrique navázal na prvenství z ankety Zlatý míč. Pětapadesátiletý bývalý španělský reprezentant ve finálové trojici mezi kouči porazil Němce Hansiho Flicka z Barcelony a Nizozemce Arneho Slota z Liverpoolu.

Mezi ženami ovládla trenérskou kategorii Nizozemka Sarina Wiegmanová, která v létě dovedla Angličanky k obhajobě titulu mistryň Evropy. Brankářem roku je gólman Manchesteru City Gianluigi Donnarumma. Šestadvacetiletý italský reprezentant v minulé sezoně na jaře rovněž pomohl Paris St. Germain k vítězství v Lize mistrů.

O gól roku se postaral argentinský křídelník Santiago Montiel. Šestadvacetiletý krajní hráč se v květnovém utkání za Independiente blýskl povedenými „nůžkami“ zpoza pokutového území. Puskásovu cenu za nejhezčí gól roku podruhé za sebou vyhrál Argentinec, minule zvítězil Alejandro Garnacho.

V ideální jedenáctce figuruje hned šestice hráčů, která pomohla PSG k triumfu v Lize mistrů. Vedle Dembélého a Donnarummy jsou jimi obránci Ašraf Hakimí, Willian Pacho a Nuno Mendes a středopolař Vitinha. Výběr doplňují stoper Virgil van Dijk, záložníci Pedri, Cole Palmer a Jude Bellingham a útočník Yamal.

Přečtěte si také

Podle FIFA je nejlepším fotbalistou roku Vinícius Júnior

17. 12. 2024

Podle FIFA je nejlepším fotbalistou roku Vinícius Júnior
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.