Na půlroční hostování do Celticu Glasgow odešel z Mönchengladbachu Tomáš Čvančara. Součástí dohody je i opce na přestup. „Věříme, že má pořádnou kvalitu, a myslíme si, že bude pro náš tým důležitým přínosem,“ uvedl trenér Martin O'Neill.
Čvančara odchází na půlroční hostování do Celticu
„Je to obrovská čest podepsat smlouvu s tímto klubem. Moc se těším, až začnu hrát a budu týmu pomáhat. Čeká nás spousta výzev. Jsem připravený se do toho pustit a udělat vše, co je v mých silách, abychom je zvládli a přinesli úspěch našim skvělým fanouškům. Celtic je jedním z největších jmen světového fotbalu a mám radost, že můžu přiložit ruku k dílu,“ prohlásil pětadvacetiletý fotbalový útočník.
Čvančara na podzim hostoval v Antalyasporu, kde ale na konci loňského roku vypadl z kádru a v lednu se vrátil do Borussie. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu.
Do tureckého celku přišel v červenci a odehrál za něj 13 zápasů, v nichž dal dva góly. Do Mönchengladbachu přestoupil v létě 2023 z pražské Sparty, jíž pomohl k titulu. V rodné zemi nastupoval i za Opavu či Jablonec. V české reprezentaci si dosud připsal osm startů. V Německu má smlouvu do června 2028.
Z českých fotbalistů si za Celtic naposledy zahrál v sezoně 2014/15 obránce Filip Twardzik. V minulém ročníku působil v dresu jeho odvěkého městského rivala Rangers reprezentant Václav Černý.
Celtic ovládl skotskou ligu čtyřikrát po sobě a s 55 tituly je spolu s Rangers nejúspěšnějším týmem. Oba celky z Glasgow ale aktuálně ztrácejí šest bodů na vedoucí Heart of Midlothian. Celtic hraje také ligovou fázi Evropské ligy, kde usiluje o postup do vyřazovací fáze.