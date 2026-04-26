Chelsea je ve finále Anglického poháru, porazila Leeds 1:0

Fotbalisté Chelsea v semifinále Anglického poháru porazili Leeds 1:0 a probojovali se po čtyřech letech do finále. V něm vyzvou Manchester City.
Jediný gól zápasu vstřelil ve 23. minutě kapitán Chelsea Enzo Fernández, když hlavou usměrnil do sítě centr portugalského křídelníka Pedra Neta.
Osminásobný vítěz FA Cupu Chelsea, která ve středu po pěti porážkách v řadě v Premier League propustila trenéra Liama Roseniora, udržela těsné vedení především díky brankáři Robertu Sánchezovi. Ten v obou poločasech předvedl skvělé zákroky proti pokusům Aaronsona a Stacha.
Trenér Chelsea Calum McFarlane, který převzal tým po Roseniorovi, povede Blues ve finále poháru 16. května.