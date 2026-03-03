Českou fotbalovou reprezentaci žen čeká vstup do kvalifikace mistrovství světa. Duelem s Walesem rozehraje skupinu, ve které je také Albánie a Černá Hora. Přímý přenos utkání Česko – Wales z Uherského Hradiště sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 18:10.
Češky odstartují kvalifikaci MS proti Walesu. Bude to pro nás velká výzva, říká Bartoňová
České fotbalistky se na utkání připravovaly poblíž Uherského Hradiště na přípravném kempu v archeoskanzenu Modrá. „Máme tady zázemí už od úterý. Dojíždíme na tréninky. První tři jsme měly v Kunovicích na ‚umělce‘. Další jsme měly ve Spytihněvi na přírodní trávě. Za to bych jim chtěla poděkovat, že jsme tam mohly využít tu přírodní trávu,“ uvedla reprezentantka Eva Bartoňová.
Díky tomu, že jarní část domácí ligy fotbalistek začala dříve a některé hráčky odehrály také pohárové zápasy, by Češky měly být před startem kvalifikace dostatečně rozehrané.
„Myslím si, že když to srovnám s ostatními roky, jak to bývalo dřív, že třeba kvalifikace najela hned a my jsme v nohách neměly žádné zápasy, tak v tom vidím určitě výhodu, protože každá z nás minimálně jedno dvě kola v lize má odehráno. Do toho jsme hrály (se Spartou) Europa Cup. Holky ze zahraničí jsou zvyklé hrát i přes zimu. Takže rozehranost by tam měla být lepší a uvidíme, jak to bude vypadat,“ prohlásila Bartoňová.
Posledně měly fotbalistky na stadionu Slovácka výbornou podporu. „Doufám, že jich přijde zase hodně a že nás zase poženou. Hrajeme doma, prostředí by nám mělo pomoct a samozřejmě každý fanoušek je vítán,“ řekla Bartoňová.
Na úvod kvalifikace se Češky střetnou s Walesem, který má za sebou vrchol v podobě účasti na mistrovství Evropy. „Jedná se o velice kvalitní tým, protože ve svých řadách má hráčky, které působí v první anglické lize. Je to důrazný anglický fotbal. Hrají na tři obránkyně vzadu, takže směřují sílu hodně do útoku. Pro nás to bude určitě velká výzva. Doufám, že to bude vyrovnané a že to bude hodně nahoru dolů. Uděláme všechno pro to, abychom si z domácího prostředí odnesly tři body. Ale vím, že nás čeká velmi těžký zápas,“ uvedla Bartoňová.
Ve skupině se střetnou ještě se soupeřkami z Albánie a Černé Hory, které by měly být výkonnostně za Češkami. „Koeficientově jsme na druhém místě, respektive jsme byly nalosované z druhého místa. Takže předpokládám, že nám taková pozice asi patří. Minulý rok s Albánií, hlavně ten venkovní zápas, byl dost náročný, nedaly nám nic zadarmo. Liga národů se už také vyrovnává, takže nemůžeme podcenit ani Černou Horu. Wales měl velmi dobré výsledky v rámci Ligy národů, takže mají velkou kvalitu,“ dodala Bartoňová ke konkurentkám.