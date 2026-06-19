Češi jen nakopávali. My jsme chtěli víc, hodnotil trenér JAR

Zasloužili jsme si více než jen remízu. Tak hodnotil utkání s Českem trenér jihoafrického týmu Hugo Broos. Čtyřiasedmdesátiletý belgický kouč byl přesvědčen, že se fanouškům musela více líbit hra jeho svěřenců než soupeřova. Věří také, že jeho svěřenci stále mají šanci postoupit dál.
Český celek v Atlantě dlouho držel vedení, ale v 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena. „Myslím, že jsme sehráli velmi dobrý zápas. Až na jeden moment na začátku prvního poločasu, kdy jsme nebyli dost koncentrovaní. Přitom jsme věděli, že (český obránce Vladimír) Coufal hází dlouhé míče z autů. Za tu chybu jsme zaplatili,“ řekl Broos.
„Ve druhé půli jsme hráli konstantně na polovině Česka. Jediné, co soupeř dělal, bylo to, že nakopával dlouhé balony dopředu na hráče vysoké přes 190 centimetrů a z toho se pak snažil hrozit. Myslím, že jsme si dnes zasloužili víc. Někdy potřebujete i trochu štěstí a dnes to nebyl ten případ. Několikrát jsme trefili soupeře do nohou nebo do těla. Jsem velmi pyšný na výkon týmu,“ doplnil Broos.
Přestože jeho svěřenci vstupovali do utkání v roli outsiderů, drželi míč 62 procent času. „Česko je fyzicky silný tým. Nemají tolik rádi kombinační fotbal na hodně přihrávek, hrají přímočaře. Mají na to hráče, většina z nich měří 190 centimetrů i víc. U nás byl jen jeden takový hráč, ostatní mají 180 centimetrů a méně. Proto bylo opravdu těžké zvládat ty vysoké míče,“ podotkl Broos.
„Tohle je prostě jejich taktika. Je to trenér, kdo o tom vždy rozhoduje. Kdybych byl trenérem Česka, možná bych se rozhodl stejně. Ale myslím, pokud máte rádi fotbal, tak se vám dnes určitě musela více líbila hra našeho týmu než ta česká,“ mínil Broos.
Jeho svěřenci po úvodní prohře s Mexikem poprvé na turnaji bodovali, k postupu do vyřazovací fáze nicméně potřebují na závěr skupiny porazit favorita Koreu. „Myslím, když předvedeme další takový výkon jako dnes, máme šanci jít dál. Korea je někde uprostřed mezi Mexikem a Českem. Je to disciplinovaný tým, což jsme viděli proti Česku. To je charakteristický rys východních mužstev. Rozhodně ten zápas bude tvrdý, ale jiným způsobem. Dnes jsme odehráli těžký zápas vzhledem k fyzickému fotbalu Čechů. Budeme muset znovu dobít baterky,“ řekl Broos.
Zápas se hrál na stadionu v Atlantě s uzavřenou střechou. „Jestli mám být úplně upřímný, tohle není fotbalový stadion. Je to hezký, fantastický stadion, je tam všechno, co si dovedete představit. Ale jenom ten trávník je pro fotbal. Já mnohem raději hraju na otevřených stadionech, tady v tom uzavřeném není taková atmosféra. Když to srovnáte s Aztéckým stadionem (v Mexiku), to je pravá fotbalová aréna,“ uvedl Broos.