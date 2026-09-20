Brobbey nastřílel Manchesteru City hattrick, ale nestačilo to

I po přestřelce se Sunderlandem jsou fotbalisté Manchesteru City v anglické lize stoprocentní. Hostům nestačil ani hattrick Briana Brobbeyho a podlehli 3:5. Po sobotní prohře Arsenalu 0:3 s Brightonem stráví Citizens reprezentační pauzu v čele tabulky s tříbodovým náskokem. Liverpool zvítězil na hřišti Bournemouthu 1:0 a má druhou výhru v sezoně.
Manchester City šel v prvním dějství třikrát do vedení po gólech Fernándeze, jenž se v novém angažmá trefil poprvé, Cherkiho a Semenya. Na první dvě trefy dvakrát rychle odpověděl hostující útočník Brobbey. Než ale nizozemský reprezentant stihl v 59. minutě zkompletovat hattrick, domácí křídelník Semenyo zvýšil už na 4:2. Gólovou tečku přidal v závěru kanonýr Haaland a prosadil se v pátém soutěžním utkání v řadě. Sunderland potřetí prohrál a je čtrnáctý.
Vítězství Liverpoolu zařídil v 57. minutě Alexander Isak. Švédský útočník potvrzuje dobrou formu, v pátém kole oslavil už počtvrté gól a v tabulce střelců stíhá Haalanda, jenž dal o branku víc. Trenér Liverpoolu Andoni Iraola tak vítězně oslavil návrat do Bournemouthu, na jehož lavičce strávil poslední tři sezony. Domácí stále čekají na první výhru.
Leeds doma remizoval s Crystal Palace 0:0 a zůstal neporažený. V tabulce je pátý, hosté patnáctí.
Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy
Brentford – Chelsea 3:0 ( 61. Anthony, 83. Thiago, 90.+4 Carvalho), Tottenham – Aston Villa 2:3 (86. Gallagher, 90.+8 van Hecke – 45.+4 Manzambi, 67. Jackson, 79. Buendía), Brighton – Arsenal 3:0 (31. Gross, 45. Kostulas, 57. Andrés), Everton – Ipswich 1:0 (11. Barry), Newcastle – Hull 2:1 (3. Willock, 7. Hall – 67. Cho), Nottingham – Coventry 0:1 (55. Dasilva), Leeds – Crystal Palace 0:0, Manchester City – Sunderland 5:3 (43. a 57. Semenyo, 9. Fernández, 29. Cherki, 81. Haaland – 12., 33. a 59. Brobbey), Bournemouth – Liverpool 0:1 (57. Isak).