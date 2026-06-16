Brankář Kapverd Vozinha zažil ve čtyřiceti snový debut na MS

Životní zápas kapverdského gólmana Vozinhy proti Španělsku z něj vmžiku udělal globální fotbalovou celebritu. Čtyřicetiletý veterán, jenž při debutu na mistrovství světa vychytal čisté konto a stal se nejstarším brankářem, kterému se to povedlo, zažil během pár hodin nevídaný nárůst sledujících na sociálních sítích.
Vozinha, kterému na konci červa končí smlouva v Chavesu ve druhé portugalské lize, v minulosti oblékal dres Trenčína, v jehož dresu si v sezoně 2023/24 připsal 13 čistých kont.
Před úvodním zápasem se Španěly měl na svém instagramovém účtu jen desítky tisíc sledujících. Během poločasové přestávky však brazilská stanice CazéTV vyzvala diváky, aby Kapverďana podpořili.
Výsledkem byl masivní nárůst a pouhou půlhodinu po zápase Vozinha překonal hranici 1,5 milionu sledujících, což představuje téměř třikrát větší číslo, než je počet kapverdských obyvatel.
Fotbalový svátek afrického gólmana neunikl ani v Česku. Folprecht, bývalý záložník Slovanu Liberec, Zlína nebo Zbrojovky Brno, si proti Vozinhovi zahrál během svého angažmá na Kypru, kde oblékal dres Pafosu.
Folprecht tehdy dokázal kapverdského brankáře, který v té době chytal za AEL Limassol, překonat z penalty. Video se svým vstřeleným gólem umístil na sociální síti X s odlehčeným a pobaveným komentářem „Zas tak dobrej ten Vozinha není“.
Na probíhajícím světovém šampionátu jde už o druhý podobný příběh spjatý s vysokým nárůstem sledujících na sociálních sítích.
Před pár dny se stal miláčkem internetu novozélandský obránce Tim Payne. Toho argentinský influencer označil za nejméně známého hráče turnaje, načež Paynea začalo na instagramu sledovat 5,7 milionu fanoušků.