Dva zápasy sehráli v neděli na soustředění v tureckém Beleku fotbalisté Ostravy. Nejdříve podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině a v dalším utkání porazili 3:0 kazachstánské Aktobe. Ve stejném městě hrál Jablonec s polským týmem Pogon Štětín bez branek. Teplice remizovaly v Antalyi 2:2 se srbským týmem Železničar Pančevo.
Baník proti Aktobe táhly posily, Jablonec a Teplice remizovaly
Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf na soustředění proti srbskému Javoru.
V odpoledním utkání poprvé nastoupil za Baník explzeňský gólman Martin Jedlička a hned si proti Aktobe zapsal čisté konto. Ostravský celek vyhrál jasně 3:0. Dva góly dal Václav Jurečka, který přišel z turského Rizesporu, a třetí gól přidala posila z Karviné Senegalec Gning.
Pobyt v Turecku zahájily v Antalyi zápasem se srbským soupeřem i Teplice. Severočeši inkasovali v úvodu a v závěru utkání, mezitím se trefili útočník Zlatohlávek, který přestoupil do Teplic z Ostravy, a záložník Bílek.
„Zápas se nám povedl, soupeři jsme nepovolili žádné šance. Dostali jsme góly jen z penalt, naopak jsme sami dvakrát skórovali, takže jsme spokojení,“ řekl klubové televizi asistent trenéra Teplic Ondřej Prášil.
Přípravné zápasy českých celků v Turecku
Baník Ostrava – Priština 2:3 (1:3)
Branky: 11. Pira z pen., 57. Owusu – 23. Zeqiri, 26. Boueye, 43. Ilievski.
Sestava Ostravy: Budinský – Rusnák, Měkota, Pojezný, Holzer – Buchta, Frýdl – Owusu, Plavšič (62. Jaroň), Laine (62. Šancl) – Pira (62. Sirotek). Trenér: Galásek.
Baník Ostrava – Aktobe 3:0 (0:0)
Branky: 62. a 66 Jurečka, 90. Gning.
Sestava Ostravy: Jedlička – Bewene, Frydrych, Chaluš, Sinjavskij – Boula, Planka – Kohút, Jurečka, Havran (77. Jaroň) – Gning. Trenér: Galásek.
FK Teplice – Železničar Pančevo 2:2 (1:1)
Branky: 22. Zlatohlávek, 62. Bílek – 4. Pirgič z pen., 84. Cvetkovič z pen.
Sestava Teplic – I. poločas: Ludha – Švanda, Halinský, Večerka, Fully – Kodeš, D. Mareček – Zlatohlávek, Kozák, Krejčí – Pulkrab. II. poločas: Ludha – Švanda, Audinis, Jakubko, Fully – Auta, Bílek, Fortelný, Náprstek (65. Večerka) – Nyarko, Svatek. Trenér: Frťala.
FK Jablonec – Pogon Štětín 0:0
Sestava Jablonce: Hanuš – Souček (77. Pantalon), Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Sedláček (70. Obinaya), Okeke (77. Suchan), Zorvan (63. Nebyla), Polidar (77. Sobol) – Alégué (77. Malenšek), Jawo (70. Hollý). Trenér: Kozel.