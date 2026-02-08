Své fanoušky zklamali fotbalisté Atlética Madrid, když v nedělním zápase 23. kola španělské ligy na svém stadionu podlehli Betisu Sevilla 0:1. Jejich ztráta na vedoucí Barcelonu ze třetího místa vzrostla už na třináct bodů. Betis zvítězil podruhé za sebou a upevnil si páté místo před Espaňolem Barcelona.
Atlético nechalo doma všechny body Betisu
Jedinou trefu obstaral ve 28. minutě Brazilec Antony, jenž zaskočil brankáře Oblaka utaženou střelou zpoza vápna k bližší tyči a ve španělské nejvyšší soutěži se prosadil poprvé od 6. prosince. Atlético se ve druhém poločase chvíli radovalo z vyrovnání, vlastní branku Diega Llorenteho ale VAR odvolal pro Griezmannův ofsajd.
Výsledky 23. kola španělské fotbalové ligy:
Výsledky 23. kola španělské fotbalové ligy:
Celta Vigo – Pamplona 1:2 (53. Iglesias z pen. – 35. Budimir, 79. García), FC Barcelona – Mallorca 3:0 (29. Lewandowski, 61. Yamal, 83. Bernal), San Sebastian – Elche 3:1 (24. Sučič, 37. Oyarzabal, 89. Óskarsson – 42. Silva), Alavés – Getafe 0:2 (53. Vázquez, 71. Iglesias z pen.), Bilbao – Levante 4:2 (29. a 34. Guruzeta, 86. Serrano, 90.+9 Navarro – 81. Elgezabal, 90.+4 Olasagasti), FC Sevilla – Girona 1:1 (90.+2 Salas – 2. Lemar), Atlético Madrid – Betis Sevilla 0:1 (28. Antony), Valencie – Real Madrid 0:2 (65. Carreras, 90.+1 Mbappé). Zápasy Vallecano – Oviedo, FC Sevilla – Girona byly odloženy.