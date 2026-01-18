Druhý triumf na mistrovství Afriky získali fotbalisté Senegalu. Ti sice v závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól vstřelil v 94. minutě Pape Gueye. Bronz získala Nigérie, jež už v sobotu po bezbrankovém duelu s Marokem zvládla lépe penaltový rozstřel.
Africký šampionát ovládli fotbalisté Senegalu v nastavení
Senegal na Africkém poháru národů navázal na titul z roku 2021. Na šampionátu vyhrál šestý ze sedmi zápasů a popáté neinkasoval. Čtvrtý tým z mistrovství světa Maroko čeká na druhé vítězství na kontinentálním šampionátu už 50 let.
Dramatické scény byly k vidění v nastaveném čase řádné hrací doby. Rozhodčí po kontrole u videa nařídil pokutový kop pro Maroko za zákrok bývalého slávisty a současného hráče West Hamu El Hadjiho Malicka Dioufa na Brahima Díaze. Senegalci proti tomu vehementně protestovali a jejich trenér Pape Bouna Thiaw je odvedl ze hřiště.
Kapitán Sadio Mané nicméně tým přesvědčil k návratu a po čtrnácti minutách od odpískání a celkově ve 24. minutě nastaveného času se s pěti góly nejlepší střelec turnaje Díaz postavil k zahrání penalty. Ofenzivní záložník Realu Madrid se pokusil o panenkovský dloubák, ale senegalský brankář Édouard Mendy zůstal stát a jeho polovyskou střelu chytil bez problémů do koše.
Krátce po zahájení prodloužení vstřelil jediný gól zápasu Gueye. Záložník Villarrealu se trefil do horního rohu branky a postaral se ve čtvrtém finále o první senegalský gól: na svůj předchozí titul dosáhl tento celek v penaltovém rozstřelu po bezbrankovém utkání. Maroko bylo krátce nato blízko vyrovnání, ale Najíf Adžuird hlavičkoval do břevna.
V duelu o bronz v Casablance čekalo přes 38 000 diváků na gól marně. Prodloužení se nehrálo a rozhodnout musel rozstřel, ve kterém na egyptské straně selhali hned v úvodu hvězdný Mohamed Salah a Omar Marmúš. Útočníkům Liverpoolu a Manchesteru City chytil střely Stanley Nwabali.
Rozhodující penaltu proměnil útočník Atalanty Ademola Lookman a Nigerijci získali po stříbru z minulého šampionátu podeváté v historii bronz. Sedminásobní šampioni z Egypta jako nejúspěšnější země Afrického poháru národů zůstali podruhé za sebou bez medaile.