234 zápasů a dost. Ronaldo končí v reprezentaci

Jednačtyřicetiletý Cristiano Ronaldo ukončil reprezentační kariéru. Za národní tým odehrál 234 zápasů a nastřílel 146 gólů, v obou statistikách to znamená první místo v historických statistikách. Ronaldo končí i kvůli sporům s trenérem Jorgem Jesusem.
Ronaldo se během předchozího reprezentačního srazu dostal do sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Den před zářijovým zápasem Ligy národů v Dánsku se odpojil od národního mužstva, protože podle něj Jesus dvakrát porušil dané slovo. Nejprve Ronalda navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.
Za opuštění národního týmu dostal Ronaldo od svazu zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6000 korun). Trest mu vypršel ještě před listopadovými duely Ligy národů, avšak den před zveřejněním nominace útočník saúdskoarabského an-Nasru oznámil, že jeho reprezentační cesta je u konce.
„Dnes moje cesta v národním týmu končí. Nadešel den, kdy musím reprezentační dres číslo sedm vrátit. Nikdy jsem to nebral tak, že patří jenom mně,“ řekl Ronaldo. „Nebylo to snadné rozhodnutí, protože existují taková rozhodnutí, která člověk nedělá jenom hlavou. Dělá je i srdcem,“ pokračoval.
„Cristiano Ronaldo přinesl Portugalsku slávu a inspiroval generace mladých lidí, kteří snili o tom, že jednou půjdou v jeho stopách. Pro mnohé z nás je to nejlepší fotbalista všech dob,“ uvedl portugalský svaz v reakci na oznámení pětinásobného vítěze ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa.
Ronaldo v reprezentaci debutoval v 18 letech v srpnu 2003 proti Kazachstánu, první gól vstřelil následující rok na domácím Euru, kde Portugalci získali stříbro. Největšího úspěchu se dočkal na ME 2016, kde jako kapitán dovedl tým k historickému triumfu, ačkoli ve finále proti domácí Francii musel kvůli zranění brzy střídat. V letech 2019 a loni slavil prvenství v Lize národů.
Technicky i rychlostně skvěle vybavený útočník nastoupil celkem na šesti mistrovstvích světa i Evropy, naposledy se představil na letním MS v USA, Kanadě a Mexiku, kde Portugalci vypadli v osmifinále s pozdějšími šampiony ze Španělska. Po turnaji potvrdil, že byl jeho poslední, ale v reprezentaci se ještě rozhodl pokračovat. Pod Jesusem nastoupil pouze v úvodním duelu Ligy národů proti Walesu, v němž odehrál 66 minut.
Velkou motivací rodáka z ostrova Madeira je dosáhnout hranice 1000 gólů v soutěžních zápasech. Aktuálně jich má bývalý hráč Sportingu Lisabon, Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín na kontě už 985.