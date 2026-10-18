Florbalisté v generálce na světový šampionát podlehli Švýcarům

Čeští florbalisté podlehli v přípravném utkání v Biglenu domácímu Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech. Zápas byl pro svěřence Jaroslava Berky a Joonase Naavy generálkou na prosincové mistrovství světa v Tampere. Češi se tam utkají v základní skupině B s Německem, Švédskem a Slovenskem, které v sobotu v Biglenu porazili 5:3.
Český tým se ujal proti Švýcarsku vedení v čase 5:20, kdy v přesilové hře skóroval po přihrávce Filipa Langera kapitán Ondřej Němeček. V 18. minutě vyrovnal Andrin Hollenstein a na začátku druhé části otočil stav Gianluca Persici. V 37. minutě zvýšil při vyloučení Adama Hemerky Pascal Schmuki.
Za 82 sekund snížil Adam Zubek a v úvodu třetí třetiny vyrovnal v početní výhodě Langer. Pětiminutové nastavení nerozhodlo a v rozstřelu uspěli domácí. Prosadili se Pablo Mariotti, Persici a Matteo Steiner. Za český tým uspěl jen Josef Rýpar.
Švýcarsko – Česko 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0)
Švýcarsko – Česko 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Hollenstein (Graf), 25. Persici (Steiner), 37. Graf (Hermle), rozhodující sam. nájezd Persici – 6. Němeček (Langer), 38. Zubek, 42. Langer (Marek Beneš). Rozhodčí: J. Bühler, Y. Bühler (oba Švýc.). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 1000.