Velká pardubická cesta ke slávě. Dostihový svátek vyhlíží nového hrdinu

Cesta do neznáma

"Vydáváme se do neznáma, ale zkusíme to," ohodnotil britský trenér David Pipe pro list Racing Post cestu svého jedenáctiletého valacha Rathlin Rose do Pardubic. Do dostihu, který Racing Post nazval jednou z "nejspecifičtějších sportovních zkoušek".

Nepřítomnost zahraničních koní na startu Velké pardubické je tradičně pranýřována jako neschopnost pořadatele dát mítinku mezinárodní kontext. Pravdou ovšem je, že zejména koně z Britských ostrovů toho za poslední roky v Pardubicích mnoho nepředvedli.

V roce 2013 startovali ve Velké pardubické hned čtyři britští zástupci, do cíle se nedostal ani jeden z nich. O rok později přivezl irský trenér Charlie Mann Lambra, ten ale skončil beznadějně poslední. Přitom právě Charlie Mann je poledním Ostrovanem, který se dokázal do listiny vítězů Velké pardubické zapsat. Je to už 24 let.