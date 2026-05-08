Úvodní cross country Koroka vyhrál Hibernian s žokejem Bartošem

Devítiletý tmavý hnědák Hibernian s žokejem Josefem Bartošem vyhrál Cenu města Pardubic – úvodní cross country Koroka. Dostih dlouhý 4500 metrů ovládl těsně před Angkor Watem a Ironikou, kteří se podělili o druhé místo.
Cílem proběhli jen čtyři koně. Favorizovaná Sardinie, která nabíhala do cílové roviny v čele, upadla na poslední proutěné překážce a utrpěla smrtelné zranění. Již před dostihem se zranil anglický žokej Freddie Mitchell při nasedání na Klarc Kenta, který tak ani neodstartoval. Averise stáhl žokej Ondřej Velek z trati kvůli ztracené podkově.
Hibernian si připsal čtvrté překážkové vítězství v kariéře. „S prvním letošním běháním jsme spokojeni. Hibernian absolvoval čistý dostih, dobře skákal, šel si to svoje. Tohle je kurz, který ho baví,“ řekl asistent trenérky Veroniky Lempochnerové Vladimír Lempochner.
Úvodní crosscountry Koroka (4500 m, pětiletí a starší koně, dotace 300 000 Kč):
1. Hibernian (ž. Bartoš, tr. Lempochnerová, stáj Ramzová), 2. Angkor Wat a Ironika. Výrok: tuhý boj 1/2 - současně. Čas: 5:39,20.