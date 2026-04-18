Dostihy

Jarní cenu v Pardubicích vyhrála osmiletá klisna Platina


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Jarní cena Pardubického závodiště s ohlasy
Zdroj: ČT sport

Jarní cenu Pardubického závodiště vyhrála Platina s Petrou Zedkovou v sedle. Osmiletá klisna v závěru dostihu nad proutěnými překážkami předčila ostříleného Hola Que Tal s žokejem Jaroslavem Myškou.

„Je to teprve náš druhý společný start, takže je to cenné,“ podotkla usměvavá vítězná jezdkyně. V průběhu závodu, který táhl Hola Que Tal, se nikam nehnala, hlavní dostih dne zvládla s klidem a přehledem.

Záznam dostihového odpoledne Jarní ceny Pardubického závodiště
Zdroj: ČT sport

Povětšinou si držela třetí pozici, na čelo se prodrala až v závěrečné rovince. „Koně znám z tréninků, takže to není taková tréma,“ doplnila Zedková.

Odložil s Impasem ovládli podzimní dostihy v Pardubicích

