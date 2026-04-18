Jarní cenu v Pardubicích vyhrála osmiletá klisna Platina

Jarní cenu Pardubického závodiště vyhrála Platina s Petrou Zedkovou v sedle. Osmiletá klisna v závěru dostihu nad proutěnými překážkami předčila ostříleného Hola Que Tal s žokejem Jaroslavem Myškou.
„Je to teprve náš druhý společný start, takže je to cenné,“ podotkla usměvavá vítězná jezdkyně. V průběhu závodu, který táhl Hola Que Tal, se nikam nehnala, hlavní dostih dne zvládla s klidem a přehledem.
Povětšinou si držela třetí pozici, na čelo se prodrala až v závěrečné rovince. „Koně znám z tréninků, takže to není taková tréma,“ doplnila Zedková.