Hrdinu Kentucky Derby čeká odpočinek, o Trojkorunu se nepokusí

Hrdina sobotního Kentucky Derby Golden Tempo nebude usilovat o zisk prestižní americké Trojkoruny. Outsider, jenž vyhrál 152. ročník v Louisville strhujícím finišem z posledního místa, dostane více času na regeneraci, proto podle trenérky Cherie DeVauxové oželí start ve druhém díle Preakness Stakes. Tento dostih je na programu 16. května v Baltimore, Trojkorunu poté uzavře Belmont Stakes 6. června.
„Golden nám daroval životní dostih v Kentucky Derby, věříme, že nejlepším rozhodnutím pro něj do budoucna je dát mu po tak obrovském úsilí více času,“ vysvětlila DeVauxová, jež oslavila triumf v nejstarším americkém dostihu jako první žena v roli trenéra. „Jeho zdraví, štěstí a dlouhodobá budoucnost je pro nás prioritou,“ dodala.
Golden Tempo označila za výjimečného koně. V posledním dostihu Trojkoruny by už neměl chybět. Jako poslední ji dokázal získat hřebec Justify v roce 2018, dokázal to jako třináctý kůň v historii.
Finiš, který se zapsal do historie
Strhujícímu doběhu Kentucky Derby přihlíželo v sobotu na závodišti v Churchill Downs přes 150 tisíc diváků.
Golden Tempo s portorickým žokejem Josém Ortizem byl ještě v polovině závěrečného oblouku před cílovou rovinou na úplném chvostu osmnáctičlenného pole. Postupně se ale začal prodírat vpřed a navzdory tomu, že musel soupeře i obíhat, dotáhl nakonec zvnějšku závod k vítězství těsně před favorizovaným Renegadem, v jehož sedle byl Ortizův bratr Irad.
„Tohle je splněný sen, významnější dostih pro mě neexistuje. Věděl jsem, že můj kůň má silný záběr, takže jsem neměl zájem držet se vepředu,“ prohlásil po doběhu dvaatřicetiletý žokej, jenž má v kariéře na kontě přes 3500 vítězství.