Volleringová uhájila náskok a podruhé v kariéře triumfovala na Tour de France

Tour de France Femmes vyhrála Demi Volleringová. Nizozemka se radovala podruhé v kariéře, když v závěru poslední etapy setřásla konkurentky a zvítězila v dojezdu do Nice. Nikola Nosková po sobotním pádu závod nedokončila.
Vítězka Tour de France Femmes z roku 2023 Volleringová startovala do závěrečné 9. etapy s okruhy se čtyřmi výjezdy na Col d’Eze s náskokem osmi sekund před Polkou Kasiou Niewiadomou. V závěrečném stoupání jely adeptky na celkové prvenství ve dvojici v čele, nicméně 16 kilometrů před cílem Volleringová soupeřku setřásla a po sólové jízdě si dojela pro vítězství a potvrzení celkového triumfu.
Po 99 km měla vítězka letošního Gira d’Italia Volleringová v cíli náskok 1:04 před Španělkou Paulou Blasiovou, ve stejném čase byla třetí Niewiadomá. V konečném pořadí ztratila šampionka Tour 2024, na níž Volleringovou porazila o pouhé čtyři sekundy, minutu a 18 sekund. Třetí skončila Italka Elisa Longová Borghiniová.
Svou druhou Tour nedokončila česká cyklistka Nosková. Členka týmu Cofidis, jež minulý víkend zahájila závod dlouhým únikem a dostala cenu pro největší bojovnici 1. etapy, měla v sobotu pád. Do cíle se s obvázanou rukou druhá žena vrchařské soutěže dostala jako poslední, a i když navzdory původním předpokladům do dnešní etapy vyrazila, brzy po startu odstoupila.
Výsledky cyklistického závodu Tour de France Femmes
Výsledky cyklistického závodu Tour de France Femmes
9. etapa (99,2 km): 1. Volleringová (Niz.) 2:44:43, 2. Blasiová (Šp.), 3. Niewiadomá (Pol.), 4. Fisherová-Blacková (N. Zél.) všechny -1:04, 5. Niedermaierová (Něm.) -1:06, 6. Holmgrenová (Kan.) -1:08, ...Nosková nedokončila.
Konečné pořadí: 1. Volleringová 30:54:51, 2. Niewiadomá -1:18, 3. Longová Borghiniová (It.) -4:29, 4. Niedermaierová -5:10, 5. Blasiová -6:13, 6. Kerbaolová (Fr.) -6:41.