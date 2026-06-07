Cyklistika

Volleringová to dokázala, po Tour de France a Vueltě vyhrála i Giro


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Až v závěrečné etapě zkompletovala Demi Volleringová z Nizozmska cyklistický Grand Slam. Po triumfech na Tour de France i Vueltě se vybojovala celkový triumf i na Giru d'Italia. Růžový trikot vzala v závěru závodu své krajance Anně van der Breggenové.

Volleringová se v sobotní zkrácené královské etapě dočkala letos prvního vavřínu na Giru. Kvůli riziku pádu ledové masy organizátoři klíčovou etapu ukončili už pod vrcholem legendárního Colle delle Finestre.

Van der Breggenová v ní uhájila průběžné vedení, ale v neděli o náskok 49 sekund přišla. Volleringová úspěšně zaútočila a v cílovém městě Saluzzo mohla po 145 km v sedle slavit. Titul z Gira přidala k úspěchům z Tour v letech 2023 a dvou z Vuelty 2024 a loňska.

Van der Breggenová v konečném pořadí klesla na třetí místo, mezi nizozemské rivalky se dostala Němka Antonia Niedermaierová. České cyklistky v pelotonu chyběly.

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