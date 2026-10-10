Třicátý ročník ČT Author Cupu vyhráli Kováč, Holub a Tvarůžková

Vítězi třicátého ročníku ČT Author Cupu se stali Samuel Kováč ze Slovenska na gravelu a domácí Filip Holub v závodě horských kol, prvenství mezi ženami obhájila Tereza Tvarůžková. Jubilejní závod v Bedřichově poznamenalo nepříznivé počasí s náročnými podmínkami.
„Podmínky? Masakr. Ale snažil jsem se do toho obléct, aby mi nebyla zima. Myslím si, že se mi to podařilo. Závod byl velmi těžký. Víceméně od startu udělal Martin Voltr z ATT Investments závod velmi těžký. Mojí úlohou bylo uviset mu v háku a rozhodnout to v cílovém sjezdu, což se mi povedlo,“ těšilo vítězného Kováče, jenž těsně porazil Voltra na pásce.
Podle Kováče bylo dobře, že se představil na gravelu. „Na biku bych to nevyhrál,“ svěřil se. Kováč jel ve vedoucí šestičlenné skupině, která spolupracovala. „Musím říct, že střídání bylo fantastické od startu do cíle. Martin Voltr chtěl závod rozhodnout sám, ale to se mu nepodařilo. Uvisel jsem mu až na cílový kopec a ve sjezdu jsem to rozhodl,“ uvedl Kováč.
Také závod horských kol měl těsný dojezd, v němž si vedoucí a tedy vítěznou pozici pohlídal zkušený Holub. „Je to poslední závod sezony, takže už to bolí, ale rozhodně je to zpříjemnění do další přípravy na příští rok, takže spokojenost,“ hodnotil triumf Holub.
Podmínky byly pro bikery snad ještě náročnější, neboť Holub dojel do cíle o zhruba sedm minut později než Kováč na gravelu. „Bylo to strašné. Od začátku se jelo strašně vysoké tempo, hrozně brzo se udělala skupinka gravelistů a já jsem věděl, že nemá cenu se s nimi držet, protože gravel má strašnou výhodu. Takže jsem si pohlídal skupinku biků a jeli jsme pak celý závod. Rozhodlo se asi tři čtyři kilometry do konce. V posledním kopci jsem to zkusil a vyšlo to,“ dodal Holub.
Ženský závod v náročných podmínkách patřil stejně jako loni Tvarůžkové. „Letos to bylo lepší, protože jsem zvolila neoprenové oblečení, takže to nebylo tak strašné. Ale od 38. kilometru se spíš klesalo a zima naskakovala. Takže nebudu lhát, jsem ráda, že se to letos zkrátilo o deset kilometrů a že už jsem v cíli,“ hodnotila bezprostředně po dojezdu spokojená Tvarůžková.