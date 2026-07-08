Triumf nováčka na Tour de France jako by to byl na Staré dámě ostřílený závodník. První spurtérskou bitvu letošního ročníku v páté etapě ovládl Olav Kooij z Decathlonu. Na druhém místě dosprintoval Max Kantner a jeden z největších favoritů Tim Merlier dojel třetí. Pavel Bittner finišoval šestnáctý. Peloton ujel velice rychle trasu dlouhou 158,3 km z Lannemezanu do Pau.
V celkovém pořadí se nic nemění, a tak Mathias Vacek poveze dál bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce a jako třetí muž celkového pořadí. V závěru český závodník pracoval pro kolegu z týmu Lidl-Trek a úterního vítěze Madse Pedersena, skončil na 31. pozici se čtrnáctisekundovým odstupem. Vedoucí muž bodovací soutěže Pedersen byl sedmý.
Průběžné vedení udržel Nor Torstein Träen, na něhož Vacek ztrácí 3:50 minuty. Hlavním favoritům Tadeji Pogačarovi a Jonasi Vingegaardovi patří s osmiminutovým odstupem čtvrtá a pátá pozice.
Jak etapa probíhala?
Docela neobvyklý pohled se na startu naskytl cyklistickým fanouškům – žádný Pogačar, žádný Vingegaard. Na čáře se srovnali v bílém dresu český talent Mathias Vacek, ve žlutém Nor Torstein Träen a lajnu doplnil jeho norský krajan Pedersen v zeleném.
Poté se pustili závodníci do porce 158 kilometrů. Do úniku vystartoval pouze domácí Baptiste Veistroffer z Lotto–Intermarché. Od úvodních kilometrů nabíral náskok a soupeřům se jej nechtělo stíhat. Francouzský jezdec měl po polovině etapy, tedy po 79 kilometrech, náskok 3 minuty a 15 sekund.
Jeden z důvodů neaktivity byl zřejmý. Například český sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious Roman Kreuziger nabádal jednoho ze svěřenců, ať zůstane v balíku, nezapojuje se do úniku a pošetří síly. Ve čtvrtek totiž čeká peloton extrémně těžká etapa měřící 186,2 kilometru. Oficiální propozice mluví o převýšení 4158 metrů.
Veistroffer pochopitelně bez boje vyhrál jedinou sprinterskou prémii ve Vic-en-Bigorre. Z balíku poté slavil spurtér Astany Max Kanter, který si jako druhý připsal 20 bodů. Za ním skončil třetí Mads Pedersen (16 bodů), následoval ho Biniam Girmay s dvěma body méně a pouze dvanáct bodů uzmul Jasper Philipsen.
Statečný únik Veistroffera skončil 14 kilometrů před cílem a celkově zhruba po 144 kilometrech. Peloton se poté připravoval na závěrečný sprint. Pět kilometrů před cílovou bránou přišel pád, který vyřadil hned tři jezdce týmu Soudal Quick-Step, pomocníků pro Tima Merliera.
Belgického favorita to ale nerozhodilo. V atypickém sprintu si našel své místo a zajistil si třetím místem bednu. Slavil ovšem čtyřiadvacetiletý Nizozemec Olav Kooij. Po pravé straně trochu nenápadně nabral značný náskok a v cíli nemusel svést žádný těsný souboj. Své 51. vítězství, a to nejcennější v kariéře si připsal rozdílem třídy. Pavel Bittner se nedokázal propracovat více dopředu a obsadil 16. příčku.