Těžko to mohlo být lepší, pochvaloval si Vacek první triumf v etapovém závodě

Mathias Vacek si po vítězství na ZLM Tour v Nizozemsku pochvaloval, že celý tým prožil úžasný týden. Jezdci stáje Lidl-Trek vyhráli tři z pěti etap, přičemž o dvě prvenství se zasloužil český šampion.
„Tři vítězství v etapách jsou úžasná, nemohlo by to být o moc lepší. Mám z toho velkou radost, moc jsem si to užil. Všechno šlo parádně,“ uvedl Vacek na týmovém webu.
Čtyřiadvacetiletý berounský rodák poprvé v kariéře vyhrál etapový závod poté, co ovládl zahajovací časovku a pak i druhou etapu. „Mým hlavním cílem byla časovka, v níž jsem si vybudoval solidní náskok. V časovce jsme měli spoustu kluků v první pětce (čtyři) a chtěli jsme takhle pokračovat a vyhrát i celkové pořadí,“ řekl Vacek, jenž vedl od začátku do konce.
Povzbuzení před světovým šampionátem
V konečné klasifikaci předčil o 33 sekund týmového kolegu Maxe Walscheida, který vyhrál třetí etapu. Třiatřicetiletý Němec také opanoval bodovací soutěž, v níž skončil Vacek druhý.
„Hodně se závodilo na větru, hlavně v prvních dvou etapách, kde se to opravdu rozdělilo. Ale měli jsme silný tým a pomáhali si, což bylo hlavní. A pokaždé jsme zajeli výborně,“ dodal Vacek, pro něhož byl závod i přípravou na mistrovství světa.
Šampionát se uskuteční koncem září v Montrealu. Vacek při své dosud poslední účasti skončil předloni dvacátý v závodě s hromadným startem. „Na mistrovství světa se moc těším, to vítězství je pro mě velkým povzbuzením a motivací bojovat o další cíle,“ ujistil český jezdec.