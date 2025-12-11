Má pro sebe méně času, než když závodil. Ve sportovním důchodu se bývalý úspěšný silniční profesionál a trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar nenudí. Čtyřicetiny oslavil ve čtvrtek a z cyklistiky úplně nevycouval, ale na kolo se dostane mnohem méně, než čekal.
Štybarovi je čtyřicet a i po kariéře je stále v jednom kole
Štybar se rozloučil loni začátkem února na mistrovství světa cyklokrosařů v Táboře a od té doby je v jednom kole. Cestoval, vyzkoušel si půlmaraton nebo triatlon, ale také se vrhl po hlavě do několika projektů.
80 tisíc kilometrů za volantem
„S časem je to asi horší, než když jsem ještě jezdil. Protože když jsem závodil, tak to bylo jednodušší. Na spoustu věcí jsem říkal ne. Hlavně jsem řekl sorry, musím trénovat nebo mám závod nebo soustředění a bylo to. Teď to takhle není, takže spoustu věcí jsem odsouhlasil a trošku jsem se v tom letos možná i utopil,“ připustil.
Také hodně pendluje mezi Českem a Belgií, kde má rodinu. „Letos budu mít v autě najeto už 80 tisíc kilometrů. Většinou to jezdím noci, takže to jsou často dost krátké noci. A pak už se to nese dál, protože když už jsem tady nebo v Belgii, tak si to všechno nalajnuju od rána do večera, mám z toho trošku spánkový deficit,“ přiznal Štybar.
Prioritou pro něho byla v posledních týdnech a měsících cyklistická akademie (Czech Cycling Academy). „To pro mě bylo důležité, aby se tento projekt rozjel a vzniklo něco z té myšlenky, kterou jsem měl už téměř před pěti lety při návratu z olympijského Tokia. Pak jsem to nechal stranou, protože jsem ještě závodil. Dneska to je realita, což mě samozřejmě moc těší, protože můžu pomoct české cyklistice,“ pochvaloval si bývalý závodník.
Nabídku stáje Ineos odmítl
Přesně to chtěl – využít své know-how a ideálně v tuzemsku. „I proto jsem také odmítl Ineos, když mě chtěl po konci kariéry na místo sportovního ředitele. To by znamenalo být zase přes 250 dnů v roce někde mimo domov s cyklistikou. Říkal jsem si, že tohle nechci, že bych raději zužitkoval své zkušenosti tady v domácím prostředí. A věřím, že to do budoucna může posunout celý český sport, když to celé bude mít nějakou kontinuitu.“
A jaká je další náplň jeho dnů? „Mám ještě spousty ambasadorských věcí, jako je Škodovka, L’Etape, měl jsem také nějaké věci v Belgii, mám ještě pořád půjčovnu na Mallorce, penzion ve Stříbře, což také něco zabere... Mám i spoustu věcí, které nejsou dotažené do konce. Chtěl bych je dokončit, ale na to potřebuji si udělat prostor. To všechno mi sebralo dost energie a času, na kolo jsem se proto dostal mnohem méně, než jsem čekal,“ řekl Štybar.
Navíc se k tomu musí sejít i další podmínky. „Ve špatném počasí už bych nevyjel,“ smál se bývalý šampion. „A problém je ten, že když takhle přejíždím, tak druhý den se mi taky úplně nechce jít na kolo nebo se jít proběhnout, což je pak znát na fyzické kondici. Ale na leden jsem všechno vyškrtal a říkal si, že se musím dát znovu dohromady, protože pak mi chybí i kreativita, když je to tak nějak všechno za běhu,“ řekl cyklista.
Na pomoc českému cyklokrosu
Přesto pečlivě sleduje, jak se daří jeho nástupcům. Českým cyklokrosařům vypomáhal v roli mentora.
„Mrzí mě eliťáci, že tam máme jenom Boryho (Michaela Boroše), to mě bolí. Když jsem viděl ty závodníky loni i letos u nás ve Stříbře jako český nároďák, trénoval jsem tam a bavil se s nimi, koukal jsem na ně na tréninku. Všechno jsou to kluci a holky, kteří chtějí, mají ambice a dělají pro to maximum. I proto – když už to dělají – chci, aby to dělali správně,“ zmínil jednu z hlavních myšlenek akademie.
Pomáhat plánuje i dál. „Nijak se spolupráci s reprezentací nebráním, zároveň to není nic závazného, ale beru to i jako součást toho našeho projektu – vidět ty kluky a snažit se jim co nejvíce porozumět a chápat ten jejich svět i mimo kolo. Zkrátka je podpořit po všech stránkách,“ řekl Štybar.
Hodně z volného času mu zabere i syn Lewis. „Zrovna před týdnem, když jsem říkal, že se půjdeme projet, tak mi řekl, že nenávidí sport, že nemá kolo rád, tak nevím,“ konstatoval s úsměvem. „Asi jsem si to také představoval jinak, ale je to, jak to je,“ dodal Štybar.