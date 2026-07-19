Košárková na předčasně ukončeném MS v bikrosu skončila v kategorii do 23 let šestá

Mistrovství světa v bikrosu v Brisbane skončilo bez tradičního vyvrcholení, kvůli silnému větru byl zrušen dnešní program vyřazovací fáze. O konečném pořadí tak rozhodly časy ze sobotních kvalifikačních jízd. Největší česká naděje Sabina Košárková obsadila v kategorii do 23 let šesté místo. Pro zbývající české cyklisty skončil šampionát vyřazením už v sobotu.
Českou cyklistku zrušení finálového programu mrzelo, neboť si věřila na ještě lepší výsledek. „V kvalifikační jízdě jsem jela za Lotyškou, ale cítila jsem, že jsem byla o něco rychlejší. Na třetí rovince jsem nabírala další rychlost, ale člověk si v kvalifikaci šetří síly na rozhodující jízdy. Myslím, že jsem mohla skončit i výš. O to víc mě mrzí, že jsem nakonec šestá,“ uvedla Košárková.
S předčasným koncem šampionátu se dvacetiletá závodnice smiřovala těžko, ale chápala ho. „Je to smutné, ale tušili jsme to už od rána. Pořadatelé každé dvě hodiny posouvali začátek programu. Nakonec ale asi rozhodli správně. Silný vítr by byl pro závodníky opravdu nebezpečný,“ uznala Košárková, jež byla loni na MS sedmá.
V Brisbane nejspíš dvojnásobná bronzová medailistka z ME uzavřela svou kariéru v kategorii do 23 let, i když by v ní ještě mohla příští sezonu startovat.
„Je na mně, jestli ještě zůstanu v kategorii U23, nebo už přejdu mezi elitu. Zatím definitivně rozhodnutá nejsem, ale vypadá to, že tohle bylo moje poslední mistrovství světa v této věkové kategorii,“ řekla.