Dráhaři vyrazí do Šanghaje, čeká je MS. Půjde i o olympiádu

Dvanáct českých dráhových cyklistů vyrazí na MS do Šanghaje. Ve hře budou nejen medaile, ale zároveň i první body do žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách v Los Angeles. Šampionát v Číně se uskuteční od 14. do 18. října. Přímé přenosy bude vysílat ČT sport a ČT sport Plus.
„Jedná se o první závod, na kterém se dají získat body do olympijské kvalifikace. Takže se očekává kompletní světová špička, navíc skvěle připravená. Už jen kvalifikovat se na šampionát bylo obrovsky těžké,“ řekl reprezentační trenér sprinterů Petr Klimeš.
Relativně nejsnazší cesta kvalifikace na olympiádu vede podle jeho názoru přes týmový sprint. „Proto se k němu hodně upínáme, jak v mužích, tak i v ženách. Kluci byli vloni na mistrovství světa šestí, letos na Evropě čtvrtí. Cokoli v top 8 by byl úspěch, protože na olympiádu chce spousta týmů,“ uvedl Klimeš.
Se svými svěřenci absolvoval před odletem do Číny soustředění na velodromu v belgickém Zolderu, v srpnu byli dva týdny v Dánsku. „V přípravě jsme udělali maximum. Nechci predikovat dopředu nějaké výsledky, ale v individuálních disciplínách pro nás bude úspěch cokoli v první patnáctce z 30 kvalifikovaných,“ prohlásil Klimeš.
V nominaci nechybí David Peterka, jenž začátkem února obhájil bronz na kilometru s pevným startem na evropském šampionátu v Turecku. V Šanghaji se vedle týmového sprintu představí i ve sprintu a keirinu.
Také ve vytrvalostních disciplínách nechybí ve výběru osvědčená jména. „Během přípravy jsme jeli závody ve švýcarském Aigle, kde se sešla evropská špička, a vůbec jsme si nevedli špatně. Byla tam nějaká čtvrtá a pátá místa, celá skupina je dobře naladěna. Už to není parta zelenáčů. Jsou v ideálním věku a mají nějaké zkušenosti,“ řekl kouč vytrvalců Milan Kadlec. „Proto věřím, že jsme schopni zabojovat o dobré výsledky v první desítce. Prioritou jsou omnium a madison jako olympijské disciplíny a rádi bychom boj o olympiádu začali co nejlépe,“ doplnil Kadlec.
Ženy pražské Dukly Petra Ševčíková s Barborou Němcovou pojedou v Číně v rámci přípravy před šampionátem silniční závod Tour of Chongming Island, kde se Dukla poměří s řadou týmů z nejvyšší divize WorldTour. „Pojedeme to už popáté, což je pro nás jako pro kontinentální tým velký úspěch. Pro holky to bude ideální na rozjetí. Sportovní program měly dost našlapaný. Etapy se jedou po rovině, závod se koná v bezprostřední blízkosti šampionátu. Cesta závodů je pro nás nejlepším řešením, z vytrvalců to tak dělají všichni. V této části roku není moc prostor na nějaké soustředění,“ vysvětlil Kadlec.
Nominace na MS v Šanghaji:
Nominace na MS v Šanghaji:
Muži: Adam Křenek (vylučovací závod, omnium), Matyáš Koblížek (stíhací závod, scratch, madison), Milan Kadlec (bodovací závod, madison), Dominik Topinka, David Peterka (oba keirin, sprint, týmový sprint), Adam Rauschgold (1 km s pevným startem, týmový sprint), Jan Pořízek (1 km s pevným startem).
Ženy: Barbora Němcová (vylučovací závod, bodovací závod, madison), Petra Ševčíková (omnium, scratch, madison), Veronika Tamme (keirin, sprint, týmový sprint), Anna Jaborníková, Sára Kateřina Peterková (obě 1 km s pevným startem, týmový sprint).