Vítězkou ankety Král cyklistiky za rok 2025 se stala poprvé Barbora Bukovská. Sedmnáctiletá bikerka a cyklokrosařka byla na slavnostním vyhlášení v Praze oceněna i jako talent roku mezi ženami. Druhé místo v absolutním pořadí obsadila Sabina Košárková, třetí skončil loňský vítěz Pavel Bittner před Mathiasem Vackem a Ondřejem Cinkem.
Anketu Král cyklistiky vyhrála Bukovská
Bukovská je třetí vítězkou za poslední čtyři ročníky ankety, celkově pátou po Ladě Kozlíkové, Romaně Labounkové, Ivetě Miculyčové a Kristýně Zemanové. Zároveň je nejmladší mezi všemi vítězi tradiční ankety.
Prvenství si vysloužila pěti medailemi ze šampionátů v cyklokrosu i na horských kolech: v krosu je juniorskou mistryní Evropy a vicemistryní světa, v cross country horských kol získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.
„Je to pro mě obrovská čest. Stále tomu nemohu uvěřit. Přijde mi až neskutečné, že jsem v konkurenci tak skvělých cyklistů vyhrála. Jsem za to velmi vděčná a nesmírně si vítězství vážím,“ uvedla Bukovská.
Vedle medailové sbírky dosáhla řady dalších předních umístění. V listopadu vyhrála mezi juniorkami závod Světového poháru cyklokrosařů v Táboře. Na biku zaznamenala několik pódiových umístění v závodech Juniorské světové série včetně prvenství v Novém Městě na Moravě.
„Byla to skvělá sezona, povedla se mi řada výborných výsledků. Splnila jsem si spoustu cílů, většinu těch závodů jsem si hodně užívala. Nejvíc si asi cením titulu mistryně Evropy v cyklokrosu. Ale každá ta medaile má svou váhu a na každou, ať už z krosu nebo biků, se nadřete úplně stejně, Žádná není zadarmo,“ prohlásila Bukovská.
„Bude těžké ty pozice obhajovat, ale je to pro mě motivace do dalších let,“ podotkla Bukovská a dodala, že i nadále se chce věnovat oběma disciplínám. „Krásně se mi doplňují, žádnou další ale zatím přidávat neplánuji.“
Odborná veřejnost, složená z novinářů, trenérů a funkcionářů, letos poprvé neurčovala jen stupně vítězů, ale nejlepší pětici bez rozdílu disciplín. Druhé místo v absolutním pořadí 61. ročníku ankety obsadila Košárková (pumptrack/BMX), třetí skončil Bittner před dalším silničářem Vackem a bikerem Cinkem.
Talentem roku mezi muži se stal Kryštof Bažant, jenž stejně jako Bukovská kombinuje cyklokros a horská kola a v sobotu dobyl v Ostravě první domácí titul mezi elitou.
Vítězové a ocenění v 61. ročníku ankety Král cyklistiky za rok 2025
Král cyklistiky: 1. Barbora Bukovská, 2. Sabina Košárková, 3. Pavel Bittner, 4. Mathias Vacek, 5. Ondřej Cink.
Talent roku – ženy: Barbora Bukovská.
Talent roku – muži: Kryštof Bažant.
Počin roku (cena veřejnosti): Daniel Polman.
Síň slávy: Jiří Ježek.
Jako počin roku, kde o vítězi rozhodovala online hlasováním široká veřejnost, byl vyhlášen projekt Ultra Tour 2025 ultramaratonce Daniela Polmana, při němž objel kompletní trasu Tour de France, ale s extrémním přídavkem – absolvoval ji včetně všech přejezdů mezi etapami, bez podpory a na jeden zátah, jen s krátkými přestávkami na spánek.
V sedle tak Polman zdolal přes 6000 kilometrů a zvládl to za 19 dní a sedm hodin. V rámci projektu nashromáždili jeho fanoušci 536 000 korun na podporu hospice, vozíčkářů a znevýhodněných dětí.
„Příští rok uplyne deset let od rekordní čtyřiadvacetihodinovky, při níž jsem ujel přes 911 kilometrů, tak uvidíme, co vymyslím tentokrát,“ řekl Polman.
Do Síně slávy Českého svazu cyklistiky byl jako dvacátý člen přijat Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz.
„Cyklistikou jsem se snažil žít vždy naplno a hrozně moc mi dala. Jen se cítím trochu nesvůj, když dostávám taková ocenění, která jsem si nevybojoval na silnici, protože bych tady mohl hned vyjmenovat deset lid, kteří by si to zasloužili více,“ uvedl Ježek.