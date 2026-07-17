Etapu přes Ballon d'Alsace vyhrál Schmid. Pidcock z úniku skočil až na čtvrté místo

První alsaskou etapu letošní Tour de France vyhrál z úniku Mauro Schmid. Švýcar ve finiši porazil svého kolumbijského soupeře Harolda Tejadu. V celkovém pořadí se pódiu přiblížil Tom Pidcock, jemuž pomohla účast v úniku k posunu na čtvrtou příčku. Peloton dorazil s mankem sedmi a půl minuty.
Tajenka, kdo bude v třinácté etapě chtít do úniku, se rozřešila záhy: téměř každý. Více než padesát závodníků utvořilo skupinu, jejíž společná síla byla taková, že ji peloton chtě nechtě nechal odjet dopředu. Vznikly tak dva závody. Jeden o etapu a sprinterské body, druhý o společný dojezd favoritů do cíle.
Na sprinterské prémii byl z tria Jasper Philipsen, Biniam Girmay a Mads Pedersen nejrychlejší první jmenovaný, ale na své soupeře získal jen několik bodů. Pedersen, který si v začátku dne musel s velkým nasazením sjíždět zhruba minutovou ztrátu, je stále pevně ve vedení soutěže o zelený dres.
Boj o etapu měl první dějství na vrchařské prémii Ballon d'Alsace, slavném stoupání, které se v programu Tour objevilo jako první již v roce 1905. Od té doby se mnohé nezměnilo, jeho sedmiprocentní sklon už dávno nebudí velký strach, ale přesto stačil na to, aby se od zbytku vydělila desetičlenná skupina s Tomem Pidcockem, Brandonem McNultym nebo Maurem Schmidem.
Pidcock, který jako první přejel vršek kopce, jel kromě etapy i o celkové pořadí, v němž se mohl posunout až na příčky poblíž pódia. Na posledních dvaceti kilometrech ale ani on nezachytil nástup, který se ukázal jako vítězný. Soupeřům odjeli Švýcar Schmid společně s Kolumbijcem Haraldem Tejadou, kteří to dotáhli až do cíle. Ve finiši měl navrch Schmid, který Kolumbijce o půl metru porazil.
Třetí dojel Pidcock, který poté čekal, s jakým mankem dorazí do cílového Belfortu peloton. Nakonec to bylo sedm a půl minuty, což Britovi stačí na posun na čtvrté místo celkové klasifikace.