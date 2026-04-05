Švédští curleři porazili ve finále Kanadu a slaví 13. titul mistrů světa

Zklamání z olympijského turnaje si vynahradili na mistrovství světa v curlingu Švédové, kteří získali 13. titul v historii. Tým skipa Niklase Edina porazil ve finále v americkém Ogdenu 9:6 Kanadu, která nasadila jiné družstvo než při zlatém olympijském tažení v Miláně. Bronzové medaile si odvezli Skotové, kteří zdolali domácí výběr 11:6.
Skandinávský tým se ve finále ujal vedení hned po prvním endu a uhájil ho až do konce. „Po olympiádě jsme byli velmi zklamaní,“ řekl Edin k milánskému turnaji, kde coby obhájci zlata skončili Švédové o místo za Čechy až devátí.
„Tento týden jsem cítil, jako bych nesl velké břemeno. Museli jsme si dokázat, že stále umíme hrát curling na vysoké úrovni,“ dodal skip, jenž oslavil už osmý titul mistra světa.
Tým skipa Lukáše Klímy obsadil na šampionátu ve třináctičlenném startovním poli konečné jedenácté místo. Češti olympionici měli v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, bilanci tří výher a devíti porážek.