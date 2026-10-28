Curling

Soutěž k ME v curlingu – 29. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT

Rádi soutěžíte a víte něco o curlingu? Tak pojďte do toho, stačí správně odpovědět na otázku.

Ve kterém roce měl český curling olympijskou premiéru? Kdy se tedy představili manželé Paulovi v soutěži smíšených dvojic?

A) 2018

B) 2022

Své odpovědi posílejte ve tvaru CURLING mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do dnešní půlnoci.

Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz.

Denně vybereme ze správných odpovědí jednoho výherce, který vyhraje balíček obsahující baseballku od Českého svazu curlingu a karton piva Mustang 12 od partnera mistrovství pivovaru Ostravar.

Jména výherců najdete po skončení na www.ctsport.cz.

Ke stažení

Pravidla soutěže

PDF, 274 kB

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