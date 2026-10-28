Soutěž k ME v curlingu – 28. října

Rádi soutěžíte a víte něco o curlingu? Tak pojďte do toho, stačí správně odpovědět na otázku.
V kterém roce získalo Česko svoji doposud jedinou medaili na mistrovství Evropy mužů a žen? Tým vedl Jiří Snítil a bylo to v roce:
A) 2012
B) 2017
Své odpovědi posílejte ve tvaru CURLING mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do dnešní půlnoci.
Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz.
Denně vybereme ze správných odpovědí jednoho výherce, který vyhraje balíček obsahující baseballku od Českého svazu curlingu a karton piva Mustang 12 od partnera mistrovství pivovaru Ostravar.
Jména výherců najdete po skončení na www.ctsport.cz.