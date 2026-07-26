Box

Joshua se po sedmi měsících vrátil vítězně do ringu


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý mistr světa v profesionálním boxu těžké váhy Anthony Joshua se do ringu po tragické autonehodě vrátil vítězně. Šestatřicetiletý Brit knokautoval v Rijádu ve druhém kole Albánce Kristiana Prengu, i když se předtím po jeho úderech ocitl dvakrát na zemi.

Ve 34. duelu v profesionálním ringu si Joshua připsal 30. vítězství. Jeho dalším soupeřem by měl být koncem roku krajan Tyson Fury, rovněž bývalý mistr světa, který již několikrát ohlásil konec kariéry, ale vždy se vrátil. V pátek Fury porazil v Thajsku Poláka Mariusze Wacha. Stejně jako v Rijádu nešlo v zápase o žádný titul.

Joshua se do ringu vrátil sedm měsíců po tragické autonehodě v Nigérii, při níž přišli o život dva členové z jeho týmu. Joshua při havárii nedaleko Lagosu utrpěl lehká zranění a strávil tři dny v nemocnici na pozorování. Nehodu nepřežili jeho kondiční trenér Sina Ghami a další kouč Latif Ayodele.

Čtěte také

Joshua by měl Paula sundat v prvním kole, ale..., říká bývalý šampion Konečný

25. 11. 2025

Joshua by měl Paula sundat v prvním kole, ale..., říká bývalý šampion Konečný

Konec kariéry může ještě odložit. Joshua se do ringu vrátil vítězně

2. 4. 2023

Konec kariéry může ještě odložit. Joshua se do ringu vrátil vítězně
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.