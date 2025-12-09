Český čtyřbob ve složení Matěj Běhounek, Antonín Wijas, Michal Dobeš a Ondřej Rapp ladí formu na olympijské trati. Pokud se chtějí kvalifikovat, musí podávat konzistentní výkony.
Bobisté si vyzkoušeli olympijskou trať. Nová dráha je skvělá, říká Wijas
První dva závody Světového poháru v Cortině d'Ampezzo a Innsbrucku se bobistům nevydařily. Obě české posádky zůstaly za branami druhé finálové jízdy. Na vině byl podle pilota Matěje Běhounka špatný start. „V Cortině se povedla jízda, ale pokazili jsme start. Start jsme v Innsbrucku vypilovali, ale samotná jízda nebyla podle mých představ.“
Pro český čtyřbob to byla premiérová jízda, protože bobová dráha byla dokončena nedávno. Bobisté si na ni museli zvykat. Přesto ji brzdař českého týmu hodnotí kladně. „Nová dráha je skvělá. Je taková jemná, nic náročného. Ostatní dráhy jsou fyzicky mnohem náročnější,“ říká Wijas.
Na rozdíl od dráhy v Innsbrucku, jenž je po rekonstrukci. Přestavba dráhy byla velmi nákladná, nedostála však vysokým očekáváním. Dráha prošla velkými změnami a bobisti z nich nejsou nadšeni.
„To se opravdu nepovedlo. Poslední tři zatáčky jsou úplně jiné. Je to velká škoda, protože byla mezi sportovci oblíbená. Učili se na ní mladí piloti. Jsme jediní, kteří na ní jezdí. Sáňkaři a skeletonisté ji považují za nebezpečnou,“ vysvětluje Dobeš.
Do Innsbrucku se podle bobistů vždycky všichni těšili. „Jsou tam krásné hory, rychlá dráha. Teď přijde desátá zatáčka a začíná to být nebezpečné. Vyletíte z dvanáctky a nevíte co se bude dít dole,“ popisuje.
Zákeřnost trati okusili bobisté takříkajíc na vlastní stroj. „Odnesl to náš materiál, což není úplně ideální,“ míní Dobeš.
Čtyřbob má před sebou pět závodů Světového poháru, ve kterém bude možnost zlepšit své umístění a přiblížit se vytoužené kvalifikaci na Hry. Čeští bobisté jsou optimističtí. „Jedna česká posádka se kvalifikuje,“ věří pilot Matěj Běhounek.
Možnost, že na olympiádu pojedou oba dva čtyřboby není příliš vysoká. O tom, kdo bude v týmu, rozhodne reprezentační trenér Dominik Dvořák. „Vůbec mu to rozhodnutí nezávidím,“ směje se Antonín Wijas.