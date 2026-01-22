Téměř šestnáct tisíc fanoušků sledovalo ve Vysočina Areně první ze šesti závodů dalšího dílu Světového poháru v biatlonu. Nejlepším Čechem byl ve zkráceném individuálu Michal Krčmář, který skončil po třech chybách na dvacátém místě. Stejně jako jeho kolegové ocenil právě vynikající atmosféru v Novém Městě na Moravě. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚSenzační fanoušci, obrovskej kotel. Čeští biatlonisté o střelbě i skvělé podpoře
„Atmosféra skvělá, užil jsem si to od nástřelu až po celý závod,“ přiznal Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
Rozhodvalo se ale na střelnici – a tam se z českého pohledu chybovalo až moc.
„Stojky mi přišly hrozně těžké, bojoval jsem s tím, rozhazovaly mě poryvy a bojoval jsem s tím. Pak jsem se klepal, jak jsem tam byl dýl. Ubojovaný, vleže se to ještě ukočírovat dá. Ale taková byla podmínka,“ hodnotil nejzkušenější český biatlonista.
„Nemělo to rytmus, nic. Snažil jsem si to kontrolovat. Dvacka je furt kvalitní výsledek, na lyžích to bylo kolo od kola lepší, hledejme pozitiva,“ usmíval se.
Z podpory fanoušků byl každopádně nadšený. „Já jsem si říkal čtvrtek dobrý, každej se na to vykašle, a on tu je obrovskej kotel. Mohl bych tu závodit furt,“ uvedl Krčmář.
Vítězslav Hornig se umístil o tři místa pod Krčmářem taktéž se třemi chybami. V cíli přiznal, že byl úplně zmrzlý. „Dalo se to do mě, mám na sobě asi šest vrstev oblečení a stejně se nedá pořádně zahřát, prsty mám zkřehlý.“
A pokračoval ke své střelbě: „Je to škoda, podmínky nebyly tak špatný, co se týče větru, jen na poslední položce mě to dohnalo. Nakonec jsem z toho vykouzlil jedničku, za což jsem rád, ale ty dvě jedničky předtím mě mrzej.“
Čtyřiačtyřicátý Mikuláš Karlík nechal na střelnici šest nesestřelených terčů. „Nechal jsem se unést fanoušky a nedokázal jsem se od toho oprostit. Moc jsem se nesoustředil na rytmus a nechal se pohltit atmosférou. Mrzí mě výsledek, ale zároveň jsem si to obrovsky užil.“
Užil si to o to víc, protože naposledy podle svých slov závodil ve Vysočina Areně během covidové pandemie. „A to tu nikdo nebyl. Na lyžích jsem se cítil dobře, fanoušci vás nenechají vydechnout, je to tady super, šílený, trať mi profilově sedí, odjíždí to pod nohama, je to radost.“
Nejmladší člen českého týmu Petr Hák při premiéře na SP v Novém Městě obsadil 50. místo. Tomáš Mikyska byl po pěti chybách o tři příčky horší.
„Super atmosféra, škoda prvních dvou položek. Fanoušci hnali, paráda. Škoda, že to nevyšlo na body, dneska jsem na to neměl asi na trati. Jelo se mi ale suprově, člověk pak necítí bolest, když je takovej hukot, super,“ vyprávěl Hák.