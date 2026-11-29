Široká nabídka ze sezony zimních sportů na ČT sport pokračuje. Snowboardisté Zuzana Maděrová s Kryštofem Minárikem získali bronz v paralelním slalomu. Sprint biatlonistů Světového poháru v Kontiolahti vyhrál díky bezchybné střelbě Francouz Éric Perrot. Vítězslav Hornig si ve finské chumelenici dojel pro výborné deváté místo, Češky nebodovaly. Johannes Klaebo triumfem v závodě na 20 kilometrů vyrovnal rekord Marit Björgenové. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
První nedělní český úspěch obstarali Maděrová s Minárikem
O první výrazný český zápis se brzy nad ránem tuzemského času postarali snowboardisté Zuzana Maděrová a Kryštof Minárik. Společně obsadili na Světovém poháru v Číně třetí místo v paralelním obřím slalomu smíšených dvojic.
Český tým ve vyřazovacích bojích ve středisku Snow Ruyi nestačil jen v semifinále na Švýcary Xenii von Siebenthalovou a Giana Casanovu. V malém finále pak v souboji o bronz porazil Kanaďany Aurelii Moisanovou a Arnauda Gaudeta. Zvítězili Němci Melanie Hochreiterová se Stefanem Baumeisterem.
„Jeli jsme tak trošku opatrně, abychom si pojistili místo ve finále. Ale i tak si myslím, že jsme jezdili dobře a osmé místo z kvalifikace bylo super,“ řekla Maděrová. „Jediná chyba, kterou jsme udělali, byla v semifinále. Stála nás velké finále, ale jeli jsme malé finále, kde jsme si to pojistili,“ doplnil Minárik.
Výsledky Světového poháru ve Snow Ruyi
Výsledky Světového poháru ve Snow Ruyi
1. Hochreiterová, Baumeister (Něm.), 2. Von Siebenthalová, Casanova (Švýc.), 3. Maděrová, Minárik (ČR), ...v kvalifikaci 21. Keclíková, Počinek (ČR).
Klaebo se dotáhl na Marit Björgenovou
Volnou dvacítku s hromadným startem vyhrál ve finské Ruce ve finiši Johannes Klaebo před krajany Emilem Iversenem a Haraldem Amundsenem. Klaebo vyrovnal svým 114. triumfem rekord Marit Björgenové.
Norové opět potvrdili svou dominanci v současném mužském běžeckém lyžování, když obsadili prvních pět míst. Nejlepším z českého týmu byl Mike Ophoff na 47. pozici, o šest příček za ním doběhl Matyáš Bauer. Závod vůbec nevyšel Michalu Novákovi, který odstoupil.
Ženský závod vyhrála švédská hvězda Linn Svahnová a v Ruce si tak vylepšila víkendovou bilanci na dvě vítězství a jedno druhé místo. Hned za ní doběhly dvě její krajanky Ilarové a Erikssonová. Na třicátém místě byla klasifikována Kateřina Janatová, která se tím postarala o nejlepší český výsledek zahajovacího víkendu Světového poháru.
Výsledky závodů na 20 km v Ruce
Výsledky závodů na 20 km v Ruce
Muži: 1. Klaebo 45:14,0, 2. Iversen -0,2, 3. Amundsen -0,5, 4. Nyenget -2,4, 5. Stenshagen (všichni Nor.) -3,3, 6. Desloges (Fr.) -3,3, ...47. Ophoff -59,9, 53. Bauer -1:41,1, Novák (všichni ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 30 závodů): 1. Klaebo 317, 2. Heggen (Nor.) 254, 3. Nyenget 190, 4. Iversen 176, 5. Stenshagen 168, 6. Amundsen 158, ...70. Ophoff 20, 74. Bauer 17, 94. Novák 1.
Ženy: 1. Svahnová 49:59,6, 2. Ilarová -1,2, 3. Erikssonová (všechny Švéd.) -1,2, 4. Ingebrigtsenová -3,1, 5. Gröttingová (obě Nor.) -3,6, 6. Hoffmannová (Něm.) -3,8, ...30. Janatová (ČR) -2:25,5.
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 30 závodů): 1. Svahnová 328, 2. Karlssonová (Švéd.) 230, 3. Ilarová 219, 4. Terentěvová (Rus.) 180, 5. Anderssonová (Švéd.) 175, 6. Joensuuová (Fin.) 157, ...41. Janatová 53.
Hornig ve sprintu v top 10
Hornig ve sprintu přesně střílel a ztratil 47,8 sekundy na vítězného Perrota. Postaral se tak o nejlepší český mužský individuální výsledek v úvodu nové sezony a napravil své vystoupení z vytrvalostního závodu, v němž s pěti chybami obsadil až 51. místo.
Tomáš Mikyska minul jen poslední ránu a obsadil 27. místo zhruba o sekundu před Michalem Krčmářem, který musel na dvě trestná kola. Bodoval také Mikuláš Karlík, jenž obsadil 35. příčku. Naopak tři chyby a pomalý běh srazily až na 66. místo Jonáše Marečka.
Z prvního vítězství v této sezoně se radoval obhájce celkového triumfu v SP Perrot. Díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu porazil o 26,8 sekundy vítěze vytrvalostního závodu Campbella Wrighta z USA, který musel na jedno trestné kolo. Třetí skončil Švéd Sebastian Samuelsson.
Královna Elvira
Elvira Öbergová získala v Kontiolahti double, po vytrvalostním závodě ovládla i sprint. S jednou chybou porazila o 1,5 sekundy Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou, která rovněž musela na jedno trestné kolo. Životní třetí místo slavila Polka Kamila Žuková, jež se v 29 letech radovala z prvního umístění na stupních vítězů v kariéře.
Nejlepší Češkou byla až na 45. místě Jessica Jislová. Po druhé položce útočila díky dvěma nulám na body devatenáctiletá Lucie Jandurová, ale v závěrečném okruhu se propadla na 50. místo.
Přesto porazila obě krajanky, které byly ve vytrvalostním závodě v elitní desítce. Bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková po dvou trestných kolech obsadila s téměř dvouminutovou ztrátou až 59. místo. Lucie Charvátová po desáté příčce ve vytrvalostním závodě tentokrát udělala na střelnici tři chyby a byla třiapadesátá. Kateřina Pavlů chybovala dvakrát a dojela na 82. místě.
Výsledky sprintu SP v Kontiolahti
Výsledky sprintu SP v Kontiolahti
Muži – sprint (10 km): 1. Perrot (Fr.) 23:15,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -26,8 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -29,6 (0), 4. Nawrath -31,4 (0), 5. Strelow (oba Něm.) -34,8, 6. Botn (Nor.) -35,9, ...9. Hornig -47,8 (0), 27. Mikyska -1:33,5 (1), 28. Krčmář -1:34,7 (2), 35. Karlík -1:46,9 (2), 66. Mareček -2:44,9 (3).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 21 závodů): 1. Wright 165, 2. Strelow 125, 3. Perrot 120, 4. Christiansen (Nor.) 95, 5. Nawrath 82, 6. Uldal (Nor.) 78, ...17. Hornig 34, 34. Krčmář 19, 43. Mikyska 14, 52. Karlík 6.
Koudelka na body znovu nedosáhl
Ani druhý start v závodě Světového poháru Romanu Koudelkovi v Ruce první body v sezoně nepřinesl. Sedmatřicetiletý český reprezentant sice ve Finsku stejně jako v sobotu uspěl v kvalifikaci, do druhého kola ale ani tentokrát nepostoupil a obsadil 45. místo.
Závod vyhrál Rakušan Stefan Embache, který v součtu obou kol porazil o tři body Nora Isaka Langma. Třetí skončil další z Rakušanů Jan Hörl.
SP ve skocích na lyžích v Ruce (Finsko):
SP ve skocích na lyžích v Ruce (Finsko):
Muži: 1. Embacher (Rak.) 269,4 (138,5+138), 2. Langmo (Nor.) 266,4 (146+132), 3. Hörl (Rak.) 262,4 (137+138), 4. Sundal (Nor.) 257,7 (134+144), 5. Paschke (Něm.) 257,2 (142,5+135,5), 6. Ortner (Rak.) 256,9 (131+142) a Lindvik (Nor.) 256,9 (129,5+140,5), ...45. Koudelka (ČR) 66,4 (108,5).
Průběžné pořadí (po 4 z 27 závodů): 1. Embacher 345, 2. Sundal 213, 3. Zimmermann (Rak.) 172, 4. Langmo 170, 5. Hörl 160, 6. Granerud (Nor.) 159.
Sdruženář Oftebro porazil soupeře v běžecké části, skoky zhatil vítr
Kvůli silnému větru musel být zrušen závod sdruženářů na velkém můstku. Pro výsledek celého závodu byly použity výsledky pátečního provizorního kola. Vyhrál Jens Luraas Oftebro, který ovládl i běžeckou část. Jiří Konvalinka skončil čtrnáctý, čímž si vyrovnal nejlepší kariérní výsledek. Druhý český reprezentant Lukáš Doležal byl klasifikován na 39. příčce.
Konvalinka v běhu na 10 km zaostal o 1:31,2 minuty za nejrychlejším Jensem Luraasem Oftebrem, který nakonec závod vyhrál. Doležal předvedl 21. běžecký čas, páteční provizorní kolo mu ale na rozdíl od reprezentačního kolegy příliš nevyšlo a výsledkovou listinou se propadl.
Závod SP v severské kombinaci v Ruce (Finsko):
Závod SP v severské kombinaci v Ruce (Finsko):
Muži: 1. J.L. Oftebro (Nor.) 145,3 b., 2. S. Rettenegger (Rak.) 144,1, 3. Schmid 141,6, 4. Geiger (oba Něm.) 138,3, 5. E.L. Oftebro (Nor.) 137,3, 6. Stenzel (Něm.) 133,4, ...14. Konvalinka 108,5, 39. Doležal (oba ČR) 37,1.
Pořadí SP (po 3 z 24 závodů): 1. J.L. Oftebro 280, 2. S. Rettenegger 250, 3. E.L. Oftebro 206, 4. Flatla (Nor.) 178, 5. Geiger 172, 6. Ilves (Est.) 168, ...21. Konvalinka 66, 37. Doležal (ČR) 15.