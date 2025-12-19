Basketbal

Výhra po třetím prodloužení. Satoranský táhl Barcelonu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tomáš Satoranský má za sebou náročné utkání v basketbalové Eurolize. Mělo šťastný konec: český rozehrávač pomohl třiadvaceti body k výhře nad Baskonií 134:124. Zápas se rozhodl až ve třetím prodloužení, přičemž Barcelona v průběhu duelu dotáhla manko až patnácti bodů.

Český reprezentant byl druhým nejlepším střelcem Barcelony po Kevinu Punterovi, jenž nasázel 43 bodů a vytvořil si osobní rekord v soutěži. Americký rozehrávač také poslal 0,1 sekundy před sirénou zápas do třetího prodloužení, v kterém už domácí rozhodli.

Hostům nebyl nic platný výborný výkon Markuse Howarda, jenž proměnil šest ze sedmi trojek a nasbíral 33 bodů. Víc bodů, než daly oba týmy, dosud v žádném utkání v novodobé historii Evropské ligy nepadlo.

Barceloně podruhé za sebou chyběl pivot Jan Veselý, který si v nedělním duelu španělské ligy s Manresou poranil kotník.

Satoranský odehrál přes 40 minut a kromě 23 bodů zaznamenal osm doskoků a šest asistencí. Barcelona zvítězila v Eurolize popáté za sebou a je druhá v tabulce s bilancí 12-5, jakou má i vedoucí Hapoel Tel Aviv.

